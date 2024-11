Cosa aspettarsi dai mercati indiani prima della settimana festiva di Diwali

Con l’avvicinarsi della settimana festiva, i mercati azionari indiani mostrano segnali di ripresa dopo cinque giorni consecutivi di cali.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Lunedì, il BSE Sensex è salito di 856 punti (1,08%) raggiungendo quota 80.258,63, mentre il Nifty50 è salito di 236 punti (0,98%) raggiungendo quota 24.417 alle 10:40.

Advertisement

Questi guadagni offrono un certo sollievo agli investitori, trainati principalmente da ICICI Bank, che ha registrato profitti superiori alle attese per il trimestre di settembre grazie alla robusta domanda di prestiti.

Tuttavia, è importante notare che il Nifty50 ha subito un calo di quasi l’8% rispetto al suo massimo storico di fine settembre, dovuto in gran parte ai continui deflussi di investitori esteri.

Gli investitori stanno reindirizzando i fondi verso la Cina, dove le recenti misure di stimolo hanno reso il mercato più attraente.

Settimana festiva: un momento cruciale per il sentiment del mercato

Copy link to section

La recente flessione dei mercati indiani è stata aggravata dalle persistenti vendite estere, con gli investitori istituzionali esteri (FII) che sono stati venditori netti nelle ultime 20 sessioni.

Gli analisti attribuiscono questo cambiamento all’attenzione rivolta agli stimoli economici della Cina, che hanno distolto l’interesse degli investitori dalle azioni indiane.

Inoltre, i deludenti utili aziendali hanno ulteriormente indebolito il sentiment del mercato.

Con il Diwali, la festa più propizia per gli indù, ormai alle porte, gli operatori di mercato monitoreranno attentamente gli indicatori per una potenziale ripresa.

Sameet Chavan, responsabile della ricerca presso Angel One, sottolinea l’importanza di questa settimana di festa per valutare il sentiment del mercato.

Fa notare che, sebbene i grafici giornalieri potrebbero non riflettere appieno la portata delle sfide del mercato, i trend settimanali e mensili mostrano distorsioni significative, il che suggerisce che potrebbero verificarsi ulteriori correzioni.

I principali livelli di supporto da tenere d’occhio includono i minimi di agosto vicino a 23.900, con ulteriori supporti a 23.750 e 23.400.

Il settore bancario brilla in mezzo alla volatilità del mercato

Copy link to section

In contrasto con le difficoltà del mercato più ampio, il settore bancario offre un barlume di speranza.

La solida performance di ICICI Bank ha superato le aspettative di profitto, aiutata da una forte crescita dei prestiti. I solidi guadagni di HDFC Bank rafforzano ulteriormente la fiducia in questo settore.

Il dott. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist presso Geojit Financial Services, osserva che è probabile che la fuga verso la qualità continui, con importanti banche come ICICI Bank e HDFC Bank che presentano uno scenario rischio-rendimento favorevole per gli investitori in cerca di stabilità in periodi di turbolenza.

A livello globale, il calo dei prezzi del petrolio greggio dovuto ai recenti attacchi aerei israeliani, che hanno evitato importanti giacimenti petroliferi iraniani, potrebbe dare un po’ di sollievo all’economia indiana.

Tuttavia, le incertezze che circondano le imminenti elezioni presidenziali statunitensi probabilmente peseranno sul sentiment globale, aggiungendo complessità alle prospettive di mercato.

Hardik Matalia, Derivative Analyst presso Choice Broking, suggerisce che il Nifty potrebbe trovare un supporto immediato a 24.150, con livelli di resistenza a 24.300, 24.400 e 24.500. Sottolinea la necessità di un approccio cauto poiché la volatilità potrebbe persistere.

Mentre ci avviciniamo alla settimana festiva di Diwali, gli investitori osserveranno attentamente i movimenti del mercato per individuare segnali di ripresa, tra deflussi esteri e utili aziendali contrastanti.

L’andamento del settore bancario, unito ai fattori economici globali, svolgerà un ruolo fondamentale nel delineare la traiettoria del mercato nei prossimi giorni.