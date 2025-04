La Fed riuscirà a domare la tempesta dei dazi di Trump con una scommessa sul taglio dei tassi?

Gli Stati Uniti si trovano a un bivio: il vasto piano tariffario del presidente Donald Trump, presentato questa settimana, sta scatenando onde d’urto sui mercati finanziari e riaccendendo i timori di recessione.

Con il mercato azionario in crisi a causa di perdite significative e i leader globali che accennano a ritorsioni, la Federal Reserve si trova ad affrontare una sfida complessa.

La posizione cauta del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell – che ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento tra il 4,25% e il 4,5% – riflette le difficoltà di una banca centrale alle prese con due minacce: una potenziale recessione economica e un’inflazione persistente, esacerbata dalle politiche commerciali di Trump.

Mentre Trump fa pressione sulla Fed per tagliare i tassi e ammortizzare l’economia durante quello che la sua amministrazione definisce un “periodo di disintossicazione”, gli economisti sono divisi sull’opportunità di una tale mossa.

Il meccanismo di innesco dei dazi e le turbolenze di mercato

L’annuncio dei dazi di Trump, definito “Giorno della Liberazione” in un post su Truth Social del 2 aprile 2025, ha presentato un piano descritto come molto più ampio del previsto.

Questo cambio di politica ha suscitato diffuse preoccupazioni, con il crollo del mercato azionario questa settimana, un evento attribuito ai timori di recessione da James Glassman, ex economista di JPMorgan Chase.

I dazi di Trump probabilmente indurranno i consumatori a ridurre le spese a causa delle maggiori tasse sui beni, un fattore che Powell ha riconosciuto venerdì come avente effetti maggiori sull’inflazione e sulla crescita.

Inoltre, i lavoratori sono sempre più preoccupati per i licenziamenti, influenzati dallo spettacolo dei massicci tagli alla forza lavoro federale guidati dal team di Elon Musk presso il Dipartimento per l’Efficienza del Governo.

Anche le imprese esprimono incertezza e stanno riducendo gli investimenti, amplificando il malessere economico.

La risposta globale rimane incerta, ma la prospettiva di misure di ritorsione incombe, aumentando la pressione sull’economia statunitense.

Le dichiarazioni di Powell di venerdì, durante una conferenza di giornalisti economici ad Arlington, in Virginia, hanno sottolineato la portata inaspettata dei dazi, evidenziando il loro potenziale di destabilizzazione economica.

Questa situazione ha spostato l’attenzione della Fed, con Glassman che sostiene che le paure di recessione hanno superato l’inflazione come principale preoccupazione della banca centrale, una prospettiva che ha intensificato l’attuale volatilità del mercato.

L’attuale posizione della Fed: cauta moderazione

Il tasso di interesse di riferimento della Fed, fissato tra il 4,25% e il 4,5%, è considerato da Powell “moderatamente restrittivo”, una strategia deliberata per contrastare l’inflazione, che ha definito ostinatamente elevata.

Questo tasso supera la norma storica di circa il 3%, un livello che Powell ha identificato come tipico per la crescita economica.

L’approccio della banca centrale riflette il suo continuo impegno nella gestione delle pressioni sui prezzi, una sfida che persiste da quando l’inflazione ha raggiunto l’obiettivo del 2% nel 2021, con nuove proiezioni che suggeriscono un possibile ritorno a tale livello solo nel 2027.

Le dichiarazioni di Powell di venerdì suggeriscono un ritmo deliberato.

Non abbiamo una riunione del [Federal Open Market Committee] fino al 6 e 7 maggio. Stiamo pensando a quella riunione e lavorando su tutti i dettagli. Devo dire, però, che non sembra esserci fretta.

Questo tono cauto riflette i lunghi ritardi negli effetti della politica monetaria, che secondo le stime degli economisti possono richiedere mesi per incidere pienamente sull’economia.

Il prossimo incontro, previsto per metà giugno, offrirà un’altra opportunità di valutazione, ma Powell ha sottolineato la necessità di garantire che l’inflazione causata dai dazi non diventi persistente, indicando un approccio di attesa e osservazione.

I mercati finanziari, tuttavia, segnalano un’urgenza diversa. I mercati hanno previsto quattro tagli dei tassi a partire da giugno, con le probabilità di una mossa a maggio in aumento a seguito del calo del mercato azionario di questa settimana. Questo sentimento del mercato contrasta con la riluttanza di Powell, evidenziando una tensione tra le aspettative degli investitori e la strategia misurata della Fed.

Il dilemma dei dazi: inflazione contro recessione

I dazi di Trump rappresentano un dilemma significativo per la Fed. Si prevede che la politica aumenterà immediatamente l’inflazione, con molti che suggeriscono che potrebbe spingere i prezzi al di sopra del livello attuale, una preoccupazione che Powell ha affrontato venerdì.

Questo potenziale aumento complica gli sforzi della Fed per mantenere la stabilità dei prezzi, soprattutto considerando che l’obiettivo del 2% rimane irraggiungibile.

Dopo che i consumatori avranno affrontato prezzi più alti, la crescita rallenterà e l’inflazione potrebbe successivamente diminuire, creando una sfida ciclica per la politica monetaria.

Questo scenario costringe la Fed a scegliere tra rispondere all’aumento dell’inflazione o proteggere l’economia da una possibile recessione.

Krishna Guha di Evercore ISI ha osservato che le dichiarazioni di Powell sottolineano l’assenza delle condizioni per un “Fed put”—l’idea che la Fed interverrà per sostenere un mercato azionario in calo.

Guha ha suggerito che Powell abbia predisposto la Fed a tagliare i tassi se la disoccupazione dovesse aumentare significativamente, ma gli attuali indicatori economici rimangono incerti su questo fronte.

Joe LaVorgna di SMBC Nikko Securities America ha sostenuto che in tempi normali la Fed potrebbe considerare mosse preventive per evitare una recessione economica, ma la persistenza dell’inflazione attualmente preclude tale azione.

La Casa Bianca, tramite il consigliere economico Kevin Hassett, inquadra la situazione in modo diverso. In una recente intervista alla Fox Business Network, Hassett ha suggerito che l’economia sta andando bene, con i tassi a lungo termine in calo e l’inflazione diminuita, prevedendo un passaggio alla “velocità di crociera” nei prossimi incontri.

Questo ottimismo contrasta con le pressioni indotte dai dazi, lasciando alla Fed il compito di gestire una complessa interazione tra crescita e preoccupazioni sui prezzi.

Le pressioni di Trump e il contesto storico

La richiesta di Trump di tagli immediati dei tassi riecheggia le sue precedenti critiche a Powell, una dinamica che ha a lungo turbato gli economisti a causa della sua mancanza di rispetto per l’indipendenza della Fed.

Francesco Bianchi della Johns Hopkins University, che ha studiato i tweet di Trump del suo primo mandato, ha offerto una prospettiva storica.

Ha suggerito che, a posteriori, la spinta di Trump del 2018 per mantenere bassi i tassi potrebbe essere stata corretta, dato che la Fed ha poi invertito gli aumenti dei tassi nel 2019 dopo essersi avvicinata alla norma del 3%.

Bianchi ha osservato che la motivazione di Trump era quella di fare pressione sui partner commerciali come l’eurozona, ma ha avvertito che le attuali richieste di allentamento potrebbero compromettere la credibilità della Fed se l’inflazione dovesse sfuggire al controllo, un rischio dannoso persino per l’amministrazione Trump.

Il recente post di Trump su Truth Social del 2 aprile 2025 rafforza la sua posizione: “La Fed starebbe MOLTO meglio a TAGLIARE I TASSI mentre i dazi statunitensi iniziano a integrarsi (attenuarsi!) nell’economia”. Questa pressione evidenzia la sua impazienza, un tema coerente con il suo precedente mandato, e pone la Fed in una posizione politicamente delicata mentre considera i suoi prossimi passi.

Opzioni per la Fed: taglio, mantenimento o aumento?

Il processo decisionale della Fed è influenzato da queste pressioni contrastanti, con tre possibili scenari:

Tagli dei tassi: Glassman ha sostenuto in una email che, date le potenziali difficoltà, la necessità di abbassare i tassi è convincente, suggerendo che la Fed ha spazio per ridurre il suo tasso di riferimento. Questo è in linea con le aspettative del mercato di quattro tagli a partire da giugno, che potrebbero contribuire a dissipare i timori di recessione. Tuttavia, le continue preoccupazioni sull’inflazione, come sottolineato da Powell e LaVorgna, rappresentano un ostacolo significativo, rischiando una perdita di controllo sui prezzi.

Teniamo duro: l’attuale approccio di Powell privilegia il mantenimento dell’intervallo tra il 4,25% e il 4,5% almeno fino a maggio, per avere il tempo di valutare l’impatto completo dei dazi. Questa posizione riflette i lunghi ritardi negli effetti delle politiche e la necessità di evitare mosse affrettate, come suggerito da Powell.

Aumento dei tassi: Sebbene meno probabile, un aumento dei tassi potrebbe essere preso in considerazione qualora l’inflazione dovesse impennarsi a causa dei dazi, uno scenario sottolineato da Powell venerdì. Ciò darebbe priorità alla stabilità dei prezzi, ma le preoccupazioni per una recessione suggeriscono che una mossa del genere potrebbe aggravare le difficoltà economiche, in contrasto con gli obiettivi occupazionali della Fed.

Indicatori economici e ripercussioni globali

Le preoccupazioni per la disoccupazione stanno aumentando, a causa dei licenziamenti legati ai tagli federali e all’incertezza delle imprese. È probabile che la spesa dei consumatori diminuisca a causa dell’aumento dei prezzi dovuto ai dazi, una dinamica che Powell ha definito un rischio per la crescita. A livello globale, la minaccia di dazi di ritorsione aggiunge complessità.

La dichiarazione di Powell di venerdì, “Ci troviamo di fronte a prospettive altamente incerte, con elevati rischi sia di aumento della disoccupazione che di aumento dell’inflazione”, riassume la sfida della Fed in questo contesto volatile.

La credibilità della Fed è a rischio.

L’indipendenza della Fed è una questione cruciale, poiché le richieste pubbliche di Trump rischiano di politicizzare la politica monetaria.

L’avvertimento di Bianchi sui pericoli della perdita di controllo sull’inflazione sottolinea la posta in gioco, osservando che la credibilità è essenziale per la fiducia dei consumatori e l’efficacia della banca centrale.

La strategia di Powell, espressa venerdì, di attendere dati più chiari mira a preservare questa autonomia, ma la pressione del mercato per tagli mette alla prova la sua determinazione.

Un delicato gioco di equilibri

Al 6 aprile 2025, la Fed si troverà di fronte a un delicato esercizio di equilibrio.

La posizione cauta di Powell suggerisce una pausa fino alla riunione del 6-7 maggio, con una potenziale rivalutazione a metà giugno se i segnali di recessione si rafforzassero.

La tesi di Glassman a favore dei tagli dei tassi riflette il sentimento del mercato e la necessità di affrontare le preoccupazioni sulla crescita, ma la persistenza dell’inflazione, come osservato da Powell e altri, sconsiglia la fretta.

La raffica di dazi di Trump ha spostato la narrazione economica verso la preservazione della crescita, ma l’obiettivo di inflazione del 2% della Fed rimane sfuggente.

La banca centrale deve affrontare questa incertezza con precisione, resistendo alle pressioni politiche e salvaguardando l’economia. La riunione di maggio sarà un momento cruciale, poiché i lunghi ritardi della politica monetaria garantiranno che la prossima mossa della Fed avrà un impatto duraturo.