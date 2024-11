De cryptoprijzen fluctueerden sterk gedurende de week. De Bitcoin-prijs schommelde boven de $ 69.000 en daalde vervolgens weer onder de $ 65.000, voordat de prijs weer wat terrein won en vrijdagavond weer boven de $ 67.000 uitkwam.

Ook de meeste altcoins maakten flinke koersschommelingen door, waarbij memecoins eerst enorm stegen voordat ze weer in waarde daalden.

Ondertussen was er in de bredere sector het belangrijkste nieuws van de week: een hackersaanval op een Amerikaanse overheidswallet om 20 miljoen dollar aan crypto te stelen.

Crypto nieuwsverhalen

Binance

Een van de belangrijkste cryptonieuwtjes deze week is de vrijlating van Binance-directeur Tigran Gambaryan door de Nigeriaanse autoriteiten.

Gambaryan, een Amerikaans staatsburger, zit al bijna acht maanden vast. Hij werd eind februari gearresteerd.

Binance-CEO Richard Teng kondigde de vrijlating van Gambaryan aan.

Rimpeling

Ook de US Securities and Exchange Commission (SEC) en Ripple’s beroepen in de aanhoudende juridische strijd halen crypto-krantenkoppen. Ripple-directeuren en juridische vertegenwoordigers houden vol dat XRP geen effect is en de SEC heeft dat niet aangevochten.

Ook de donatie van 10 miljoen dollar aan de campagne van Kamala Harris door medeoprichter van Ripple trok veel aandacht.

Cryptowallet van Amerikaanse overheid gehackt

Ook het verhaal van de hack waarbij een aanvaller 20 miljoen dollar van de portemonnee van de Amerikaanse overheid stal, is een verhaal dat velen de komende weken zullen volgen.

In een kort tijdsbestek stortte de hacker echter 19,2 miljoen dollar terug in de portemonnee.

Ondertussen hebben Amerikaanse aanklagers plannen aangekondigd om Eric Council Jr., de man die onlangs werd gearresteerd voor het hacken van SEC’s X-account in januari, een schikking aan te bieden.

Streep, Tether, MicroStrategy, Kraken

Stripe heeft stablecoinbedrijf Bridge overgenomen voor 1,1 miljard dollar. Deze stap bevestigt de terugkeer van het bedrijf in de cryptowereld.

In een andere ontwikkeling onthulde Tether een standbeeld van Bitcoin-bedenker Satoshi Nakamoto in Lugano, Zwitserland.

Ondertussen gaf Paolo Ardoino, CEO van Tether, aan dat zijn bedrijf niet van plan is om naar de beurs te gaan.

De cryptogemeenschap reageerde ook intensief op het aanbod van MicroStrategy-oprichter Michael Saylor om Microsoft te helpen bij het implementeren van een Bitcoin-strategie.

Saylor zegt dat zijn BTC naar de beschaving gaat als hij weggaat.

Kraken kwam elders in het nieuws met berichten dat de cryptobeurs een eigen layer-2-netwerk wilde lanceren.

Crypto-prijsoverzicht

Bitcoin blijft boven de $67k

Zoals hierboven benadrukt, steeg de BTC-prijs eerder in de week fors. Gegevens tonen aan dat bulls op 21 oktober een hoogtepunt van $69.227 testten.

Door afwijzing op het weerstandsniveau daalden de prijzen echter op 23 oktober tot een dieptepunt van $ 65.440, voordat ze weer boven de $ 67.000 uitkwamen.

De afgelopen 24 uur schommelde de BTC-prijs tussen $ 65.800 en $ 68.800. Op het moment van schrijven schommelde de prijs rond de $ 67.000.

Meme-munten overtroffen de beste altcoins

Deze week bereikten verschillende meme-munten nieuwe recordhoogtes, waaronder Popcat (POPCAT) en cat in a dogs world (MEW).

Ook tokens met een hondenthema waren van de partij, evenals PolitiFi-munten in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.

Deze meme-munten zijn echter ook flink gedaald, omdat handelaren winst nemen. POPCAT is een van de grootste verliezers met -17% in 24 uur.

SAFE, Raydium (RAY) en APE behoren tot de grootste stijgers

Terwijl verschillende altcoins proberen hun belangrijkste prijsniveaus terug te winnen na aanzienlijke neerwaartse druk, behoren Safe (SAFE), Raydium (RAY) en ApeCoin (APE) tot de groep die hun winsten vasthouden nu de week ten einde loopt.

De prijs van SAFE steeg met 16% in 24 uur en met 63% in de afgelopen week. Daarmee staat het bovenaan de top 100 munten qua marktkapitalisatie.

Elders steeg RAY de afgelopen week met 32% en APE noteerde een stijging van ruim 58%, waarmee het de op twee na beste presteerder van de week is.

Dit is een van de 100 grootste cryptovaluta’s op basis van marktkapitalisatie.

Bovenaan het scorebord staat de meme-munt Goatseus Maximus (GOAT).