Krypto-prisene svingte kraftig i løpet av uken da Bitcoin-prisen svingte til over 69 000 dollar og tilbake under 65 000 dollar før de tok tilbake noe terreng for å handle over 67 000 dollar fredag kveld.

De fleste altcoins svingte også kraftig, med meme-mynter som fikk store gevinster før de ble delt.

I mellomtiden, i den bredere industrien, inkluderte toppnyhetene i løpet av uken et hackerangrep på en amerikansk statslommebok for å stjele 20 millioner dollar i krypto.

Binance

En av de viktigste kryptonyhetene denne uken er utgivelsen av Binance-sjef Tigran Gambaryan av nigerianske myndigheter.

Gambaryan, en amerikansk statsborger, har vært varetektsfengslet i nesten åtte måneder etter å ha blitt arrestert i slutten av februar.

Binance-sjef Richard Teng kunngjorde Gambaryans utgivelse.

Ripple

Også for å skape kryptooverskrifter er US Securities and Exchange Commission (SEC) og Ripples innlevering av anker i den pågående juridiske kampen. Ripple-ledere og juridiske representanter hevder at XRP ikke er en sikkerhet, og SEC har ikke utfordret det.

Ripple-medgründer som donerte 10 millioner dollar til Kamala Harris’ kampanje vakte også betydelig oppmerksomhet.

Amerikansk regjerings kryptolommebok hacket

Hacket som så en angriper stjele 20 millioner dollar fra en amerikansk statslommebok er også en historie mange vil følge i ukene som kommer.

Men i en rask vending returnerte hackeren 19,2 millioner dollar til lommeboken.

I mellomtiden har amerikanske påtalemyndigheter skissert planer om å tilby en bønnavtale til Eric Council Jr., mannen som nylig ble arrestert for hacket sitt på SECs X-konto i januar.

Stripe, Tether, MicroStrategy, Kraken

Stripe kjøpte stablecoin-firmaet Bridge for 1,1 milliarder dollar, et trekk som styrker selskapets gjeninntreden i krypto.

I en annen utvikling avduket Tether en statue av Bitcoin-skaperen Satoshi Nakamoto i Lugano, Sveits.

Tether-sjef Paolo Ardoino hevdet i mellomtiden at selskapet hans ikke ønsker å bli børsnotert.

Kryptosamfunnet engasjerte seg også sterkt i MicroStrategy-grunnlegger Michael Saylors tilbud om å hjelpe Microsoft med å ta i bruk en Bitcoin-strategi.

Saylor sier at hans BTC vil gå til sivilisasjonen når han er borte.

Andre steder traff Kraken nyhetene med rapporter om at kryptobørsen var ute etter å lansere sitt eget lag-2-nettverk.

Krypto prisinnpakning

Bitcoin holder over $67k

Som fremhevet ovenfor, steg BTC-prisen kraftig tidligere i uken. Data viser at okser testet topper på $69 227 den 21. oktober.

Avvisning på motstandsnivå førte imidlertid til at prisene falt til 65 440 dollar den 23. oktober før de klatret til over 67 000 dollar igjen.

I løpet av de siste 24 timene har BTC-prisen variert mellom $65,8K og $68,8K, og svevet rundt $67K i skrivende stund.

Meme-mynter overtrådte topp altcoins

Denne uken så flere meme-mynter steg til nye all-time highs, inkludert Popcat (POPCAT) og cat in a dogs world (MEW).

Tokens med hundetema kom også til partiet, og det samme gjorde PolitiFi-mynter før det amerikanske valget.

Imidlertid har disse meme-myntene også falt betydelig ettersom handelsmenn tar fortjeneste. POPCAT er blant de største taperne med -17 % på 24 timer.

SAFE, Raydium (RAY) og APE blant toppvinnere

Mens flere altcoins er ute etter å gjenvinne viktige prisnivåer etter bemerkelsesverdig nedsidepress, er Safe (SAFE), Raydium (RAY) og ApeCoin (APE) blant dem som vil holde fast på oppgangene når uken nærmer seg slutten.

SAFE-prisen hoppet 16 % på 24 timer og 63 % den siste uken for å lede de 100 beste myntene med markedsverdi.

Andre steder var RAY opp 32 % den siste uken, og APE handlet over 58 % høyere for å rangere tredje best i løpet av uken.

Dette er på listen over de 100 største kryptovalutaene etter markedsverdi.

Øverst på ledertavlen er meme-mynten Goatseus Maximus (GOAT).