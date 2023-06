Prognoza cen kawy: El Nino jest katalizatorem, ale należy zachować ostrożność

Cena kawy radziła sobie dobrze w 2023 r., co czyni ją jednym z najlepiej radzących sobie towarów rolnych w tym roku. Kontrakty gotówkowe są wyceniane na 183 USD, ~30% powyżej najniższego poziomu w 2023 r. Z kolei towary takie jak soja, pszenica i kukurydza ostatnio spadły.

El Nino jest katalizatorem

Ceny kawy mają główny katalizator, który może je znacznie podnieść w nadchodzących miesiącach. Jeśli prognozy pogody mają rację, wiele części świata będzie miało w tym roku El Nino. We wtorkowym oświadczeniu australijscy prognostycy przewidywali, że prawdopodobieństwo wystąpienia El Nino wynosi 70%.

Przeszłe El Ninos miały negatywny wpływ na gospodarkę. W niektórych miejscach rekordowo wysokie opady niszczą produkty rolne i powodują susze. Sine El Nino towarzyszy La Nina, inne części świata doświadczają rekordowych upałów, prowadzących do głodu.

W raporcie z tego tygodnia Fitch powiedział, że El Nino wpłynie na niektórych z największych producentów kawy, takich jak Indonezja i Wietnam. Wietnam jest drugim co do wielkości producentem kawy na świecie, produkując ponad 1,5 miliona ton metrycznych rocznie. Indonezja jest czwartym co do wielkości producentem. Raport powiedział:

„Szeroko oczekiwane obecnie przejście do warunków El Nino w trzecim kwartale 2023 roku wzbudziło obawy o zmniejszenie produkcji w Wietnamie i Indonezji, głównych producentach kawy robusta”.

Wystąpienie tego zjawiska pogodowego wpłynie również na innych dużych producentów kawy, takich jak Brazylia i Kolumbia.

W tym samym czasie cena kawy wzrosła z powodu suszy, jaka panuje w Brazylii, która sprzedaje miliony ton kawy rocznie. Susza dotknęła niektóre regiony uprawy kawy.

Tymczasem niedawny raport ICO pokazał, że eksport kawy spadł w kwietniu. Eksport Ameryki Południowej spadł o 6,4%, podczas gdy eksport Afryki spadł o 9,8%. Eksport z Azji i Oceanii spadł o 1%, podczas gdy z Meksyku i Ameryki Środkowej wzrósł o 1%. W sumie produkcja kawy spadła o 1,4% w sezonie 2021/22, podczas gdy konsumpcja wzrosła o 4,2%.

Prognoza cen kawy

Ceny kawy osiągnęły szczytowy poziom około 260 USD w lutym 2022 r., ponieważ nadal istniały obawy o podaż. Następnie spadł do najniższego poziomu 142 USD w styczniu tego roku. W związku z tym kawa była w tym roku w trybie odzyskiwania. To ożywienie spowodowało, że znalazł opór na poziomie 205,98 USD.

Na wykresie dziennym cena oscyluje w pobliżu 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Utworzył również coś, co wygląda jak wzór głowy z ramionami, który zwykle jest znakiem niedźwiedzi. Kawa również utknęła nieco poniżej ważnego punktu oporu na poziomie 193 USD, najwyższego punktu 23 lutego.

Dlatego na tym etapie uważam, że ceny kawy pozostaną w fazie konsolidacji, ponieważ inwestorzy obserwują zmiany pogodowe. Spadek poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 167 USD będzie oznaczał, że jest więcej sprzedawców skłonnych spychać ceny do najniższego poziomu od początku roku.

Z drugiej strony, ruch powyżej poziomu 206 USD unieważni wzór głowy z ramionami i popchnie go do 220 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI