Akcje Vestas Wind Systems (VWS) tworzą krzyż śmierci przed zyskami

Ceny akcji Vestas Wind Systems (ETR: VWS) kontynuowały tendencję spadkową w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi branży wiatrowej. Akcje spadły w środę o ponad 2% po zaskakującym raporcie o wynikach spółki Orsted. Spadli o ponad 53% w stosunku do najwyższego punktu w 2022 r.

Przed nami zyski VWS

To był trudny okres dla firm z branży energetyki wiatrowej. W zeszłym tygodniu akcje Siemens Energy spadły o ponad 30% po tym, jak firma zwróciła się o gwarancje do niemieckiego rządu.

W środę akcje Orsted spadły po tym, jak firma odpisała 4 miliardy dolarów swojego biznesu wiatrowego w USA. W ciągu ostatnich kilku miesięcy kilka innych firm w branży doświadczyło poważnego krachu.

To samo dzieje się w branży energii słonecznej, gdzie w ciągu ostatnich kilku miesięcy spółki takie jak Sunrun i Enphase Enphase Energy odnotowały załamanie. Jednocześnie firmy takie jak BP i Shell ogłosiły plany ograniczenia swoich celów w zakresie czystej energii

W tym kontekście 8 listopada Vestas Wind Systems opublikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał. Inwestorzy mają niskie oczekiwania wobec spółki co do zysków, ponieważ wysokie stopy procentowe spowalniają branżę.

Na początek Vestas Wind Systems to firma dostarczająca turbiny wiatrowe na trzy platformy: EnVentus, platformy 4 MW i 2 MW. Firma prawdopodobnie odnotuje powolny wzrost w miarę pogarszania się popytu w branży.

Najnowsze wyniki finansowe pokazały, że w drugim kwartale wielkość zamówień spółki wzrosła o 8%. Jej przychody wzrosły o 4% do ponad 3,4 miliarda euro. Wzrost ten przyczynił się do 29% wzrostu usług, co pomogło zwiększyć marże.

Firma zakończyła kwartał z zaległościami na poziomie ponad 31,6 miliarda euro, przy czym większość z nich dotyczyła regionu EMEA, a następnie obu Ameryk i Azji i Pacyfiku. Teraz, gdy branża zwalnia, istnieje prawdopodobieństwo, że działalność firmy ulegnie spowolnieniu.

Prognozy cen akcji Vestas Wind Systems

Wykres VWS autorstwa TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji VWS od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Akcje spadły z najwyższego poziomu 318,4 DKK w 2021 r. do najniższego poziomu 132,98 DKK. Z trudem odbiło się od wsparcia na poziomie 132,98 DKK. W rezultacie utworzył coś, co wygląda jak wzór z podwójnym dnem.

Cena akcji Vestas Wind Systems pozostaje poniżej 50-tygodniowych i 200-tygodniowych średnich kroczących. Obaj właśnie stworzyli wzór krzyża śmierci, który jest jednym z najpopularniejszych znaków niedźwiedzia na rynku.

Dlatego perspektywy dla akcji są niedźwiedzie, a kolejnym kluczowym poziomem wsparcia będzie poziom 132,98. Spadek poniżej tego wsparcia unieważni formację podwójnego dna i doprowadzi do dalszego spadku do psychologicznego poziomu 100 EUR.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.