Heineken, Birleşik Krallık’taki pub’ların yeniden canlandırılması için 39 milyon £ yatırım yapacak ve 1.000’den fazla iş yaratacak

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Heineken, Birleşik Krallık genelinde Star Pubs & Bars zinciri altında çok sayıda barın yenilenmesi ve yeniden açılması için 39 milyon £ tutarında önemli bir yatırım planını duyurdu; bu, sektörde güçlü bir canlanmanın ve 1.000’den fazla yeni iş yaratılacağının sinyalini verdi.

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Heineken’in yerel barları canlandıracak tadilatları

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Heineken, ağını yenileme taahhüdünün bir parçası olarak, 2.400 güçlü zincirinin yaklaşık dörtte biri olan 600’den fazla barı yenilemeyi planlıyor.

Bu karar, değişen tüketici davranışlarıyla, özellikle de daha fazla insanın evden çalışması ve seyahat masraflarını en aza indirmeye çalışmasıyla şehir merkezine gidip gelmelerdeki azalmayla uyumlu.

Odak noktası banliyö bölgelerindeki barların geliştirilmesi ve bunların birinci sınıf yerel kuruluşlara dönüştürülmesi olacak.

Salgının ağır bedelini ele almak

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Birleşik Krallık bar endüstrisi son birkaç yılda, Kovid salgını sırasındaki zorunlu kapanmalardan artan yaşam maliyetlerinin yol açtığı devam eden mali baskılara kadar önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı.

İngiliz Bira ve Barlar Birliği’ne (BBPA) göre, 2021 ile 2023 yılları arasında yılda 500 barın kapanması gibi endişe verici bir oran var.

Heineken’in girişimi, 2023’ün başından bu yana 156 barın yeniden açılması planlarıyla birlikte, mülkündeki kapalı barların sayısını yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyelere getirmeyi amaçlıyor.

Ekonomik baskılar ve piyasa ayarlamaları

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Heineken’in yenileme stratejisi, konaklama sektörünün özellikle arpa ve alüminyum gibi temel emtialarda enflasyonist baskılarla boğuştuğu bir dönemde ortaya çıkıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali de dahil olmak üzere jeopolitik durum, enerji, yakıt ve tahıl maliyetlerini daha da kötüleştirerek operasyonel maliyetleri ve tüketici fiyatlarını etkiledi.

Örneğin, Birleşik Krallık’ta bir litre fıçı biranın ortalama fiyatı Şubat 2020’de 3,76 £ iken Mart ayında 4,71 £’a yükseldi.

Tarihi barlar yeniden açılıyor

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Göze çarpan yeniden açılışlar arasında, dört yılı aşkın bir süredir kapalı olan Worsbrough’daki Gemi, yakın zamanda 370.000 £ tutarında bir yenilemeden geçmiş ve Şubat 2024’te müşterileri ağırlamıştı. Benzer şekilde,

Pandemi nedeniyle kapanmaların kurbanı olan Derbyshire’daki Ashford Arms da Star Pubs ve Longbow Venues’un ortak 1,6 milyon £ yatırımıyla yeniden canlandırılarak topluluğun temel gıdalarına yeni bir soluk getirildi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.