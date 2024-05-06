Hong Kong’un Bitcoin ETF’leri ilk haftada 230 milyon dolar kazanarak vadeli işlemlerden daha iyi performans gösterdi

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Hong Kong’un spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF’ler) piyasaya sürmesi önemli bir dönüm noktası oldu; yalnızca ilk haftalarında yönetim altındaki varlıklarda (AUM) 230 milyon dolar biriktirerek vadeli emsallerini geride bıraktı ve kripto para biriminin kabulüne yönelik daha geniş bir küresel eğilimi yansıtıyor.

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Yönetim altındaki varlıkların hızla birikmesi

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Hong Kong Borsası verileri, hem Bitcoin hem de Ethereum’u içeren sanal varlık spot ETF’lerinin toplam AUM’unun 273 milyon dolara ulaştığını ortaya çıkardı.

Bu rakam, 152 milyon dolarlık AUM sanal varlık vadeli işlem ETF’lerini neredeyse %80 oranında aşıyor ve yatırımcıların vadeli işlemlere dayalı stratejilere karşı doğrudan kripto para birimi risklerine olan güçlü ilgisinin altını çiziyor.

Yeni ETF’ler arasında lider performans sergileyenler

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Yeni piyasaya sürülen ürünler arasında China Asset Management Co. (Çin AMC), lansmandan kısa bir süre sonra etkileyici meblağlar elde eden ETF’leriyle (Bitcoin için 116 milyon dolar ve Ethereum için 19 milyon dolar) lider oldu.

Bosera International ve HashKey Capital’in diğer önemli performansları da görüldü; Bitcoin ETF’leri 57 milyon dolar, Ethereum muadili ise 11,6 milyon dolar topladı.

Benzer şekilde Harvest Global Investment, Bitcoin ETF’si için yaklaşık 57 milyon dolar, Ethereum ETF’si için ise 11,5 milyon dolar çekmeyi başardı.

Küresel gelişmelerden bağlam

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Hong Kong’da spot Bitcoin ETF’lerine duyulan ilgi, benzer finansal ürünlerin piyasaya sürüldüğü diğer ülkelerdeki eğilimleri yansıtıyor.

Örneğin ABD, 2021’de ilk Bitcoin vadeli işlem ETF’lerine önemli bir ilgi gördü, ancak piyasa düzenleyici engeller nedeniyle hâlâ saf spot Bitcoin ETF’leri için onay bekliyor.

Kanada ve Brezilya gibi ülkeler, spot Bitcoin ETF’lerini başarılı bir şekilde başlattılar ve önemli miktarda yatırımcı ilgisi gördüler, bu da diğer pazarların da aynı yolu izlemesinin yolunu açtı.

Kripto para piyasasına yönelik çıkarımlar

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Hong Kong’un spot Bitcoin ETF’lerinin başlangıç aşamasındaki başarısı, dijital varlıklara yatırım yapmak için ETF’ler gibi geleneksel finansal yapılarla giderek daha rahat hale gelen olgunlaşan bir pazara işaret ediyor.

Bu hareket potansiyel olarak sadece Hong Kong’da değil küresel olarak ana finansta kripto para birimlerinin daha yaygın kabul görmesine ve normalleşmesine yol açabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.