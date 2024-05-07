Ferrari bugün kazançlarda çift haneli kar ve gelir bildirdi, 2024 hedefini yeniden doğruladı
- Ferrari bugün kazançlara ilişkin çift haneli kar ve gelir bildirdi.
- Şirketin net kârında %19, net gelirinde ise %11 artış yaşandı.
- Rakamlar, 12Cilindri gibi en son modellerin daha fazla satışından ve daha fazla otomobil kişiselleştirmesinden kaynaklandı.
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Lüks süper otomobil üreticisi Ferrari bugün 2024’ün ilk çeyreği için olumlu kazanç bildirdi ; bu da zengin ve ünlülere hitap eden şirketlerin diğer markalara göre çok daha az enflasyonist baskıya maruz kaldığını kanıtladı.
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12Cilindri ve 12Cilindri Spider modellerinin satışlarının teşvik edilmesinin yanı sıra müşterilerin daha yüksek bir yüzdesinin halihazırda özel olarak hazırlanmış araçlarını kişiselleştirmesi de büyük katkı sağladı.
CEO Benedetto Vigna şöyle konuştu: “Gelirler ve kârlar, istikrarlı teslimatlarla birlikte çift haneli büyüme kaydetti. Bu, daha da güçlü bir ürün ve ülke karışımının yanı sıra kişiselleştirmelerden gelen daha büyük katkı sayesinde sağlandı. Hacim üzerinden değer stratejimiz başarılı olmaya devam ediyor” dedi. Ferrari’nin.
Kâr neredeyse %20 arttıCopy link to section
Ferrari’nin düzeltilmiş net karı bu çeyrekte yıllık %19 artışla 352 milyon Euro olarak gerçekleşti.
Bu arada net gelirler yıllık %11 artışla 1,58 milyar dolara yükseldi.
Hisse başına kazanç aynı zamanda 2023’ün ilk çeyreğindeki 1,63 Euro’luk hisse başına hisse başına %20 artışla hisse başına 1,95 Euro’ya yükseldi.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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