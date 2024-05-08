AstraZeneca, küresel aşının geri çekilmesinin ardından 3 milyar £ değerleme artışı elde etti
- Şirketin hisseleri yüzde 1,6 oranında artarak FTSE 100 için yeni bir rekora katkıda bulundu.
- AstraZeneca, aşının artık üretilmediğini veya tedarik edilmediğini doğruladı.
- Bu hamle, şirketin Avrupa Birliği'ndeki pazarlama iznini gönüllü olarak geri çekmesinin ardından geldi.
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AstraZeneca, piyasa değerlemesinde önemli bir artışa tanık oldu ve Kovid-19 aşısının dünya çapında geri çekildiğini duyurmasının ardından 3 milyar £’dan fazla değer kazandı.
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Şirketin hisseleri yüzde 1,6 oranında artarak FTSE 100 için yeni bir rekora katkıda bulundu.
Ticari nedenlerden kaynaklanan çekilmeCopy link to section
İngiliz-İsveçli ilaç devi, ortaya çıkan varyantlarla mücadele etmek için tasarlanan yeni aşıların yerini aldığı aşısının geri çekilmesinin ticari nedenlerini öne sürdü.
AstraZeneca, aşının artık üretilmediğini veya tedarik edilmediğini doğrulayarak, aşının piyasadaki varlığının sona erdiğini işaret etti.
Zamanlama ve mevzuata uygunlukCopy link to section
Aşının piyasadan çekilmesi kararı resmi olarak 5 Mart’ta verildi ve geri çekilme geçtiğimiz Salı günü yürürlüğe girdi.
Bu hamle, şirketin Avrupa Birliği’ndeki pazarlama iznini gönüllü olarak geri çekmesinin ve aşının bölgede kullanımının fiilen durdurulmasının ardından geldi.
Yasal zorluklar ve sağlıkla ilgili endişelerCopy link to section
Geri çekilme, AstraZeneca’nın aşının nadir ve ciddi bir yan etkiye neden olabileceğini ilk kez kabul ettiği son mahkeme belgelerinde ortaya çıkanların ortasında gerçekleşti.
Bu itiraf, aşının güvenlik profiline gölge düşürdü, ancak bu yan etkilerin spesifik ayrıntıları duyuruda açıklanmadı.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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