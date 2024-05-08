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Coca-Cola Consolidated’in (NASDAQ: COKE) hisse fiyatı bu makalenin yazıldığı sırada bugün %17,65 oranında artış göstererek bu sabah hisse başına 1024,76 dolara yükseldi.

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Bu, şirketin hisselerinin dün gecede hisse başına 857,88 dolardan hisse başına 1005 doların üzerine fırlamasının ardından geldi. Ama neden?

3 milyar doların üzerinde hisse geri alınacak

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6 Mayıs’ta Coca-Cola Consolidated son üç aylık kazançlarını açıkladı.

Mali sonuçların çoğu oldukça sabit olsa da (örneğin, faaliyet gelirinde yalnızca %5’lik bir artış), şirket aynı zamanda bazı dikkate değer haberleri de paylaşıyor: devasa bir adi hisse senedi geri satın alma planı.

Coca-Cola Consolidated, hem 2,0 milyar dolara kadar adi hisse senedi için değiştirilmiş bir “Hollanda açık artırması” ihale teklifi hem de The Coca-Cola’nın bir yan kuruluşuyla ayrı bir hisse satın alma anlaşması yoluyla 3,1 milyar dolara kadar değerde adi hisse senedi satın almayı planladığını söyledi. Coca‑Cola Şirketi.

İhale teklifinin fiyat aralığının hisse başına 850 ila 925 dolar arasında olmasını beklediğini belirtti.

Bu, teklif tamamlandıktan sonra Coca-Cola Consolidated’in satın almayı kabul ettiği ve The Coca‑Cola Company’nin bir yan kuruluşunun Coca-Cola Consolidated’in tedavüldeki hisselerinin %21,5 hissesini satmayı kabul ettiği anlamına gelir.

Coca-Cola Konsolide Kimdir?

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Coca-Cola ile karıştırılmaması gereken Coca-Cola Consolidated, The Coca-Cola Company’nin tüm ürünlerini ve diğer markaların içeceklerini paketleyen ve şişeleyen şirkettir.

Coca-Cola Consolidated son zamanlarda iyi bir performans sergiliyor. Şirketin hisse senedi fiyatı da geçen hafta %22’den, geçen ay ise %20’den fazla arttı.

Gelecekte daha fazla EPS için daha fazla borç

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Şirketin CEO’su ve başkanı J. Frank Harrison III, bu hamleyle ilgili şunları söyledi :

Sürdürülebilir güçlü performansımız, tedavüldeki Adi Hisselerimizin 3,1 milyar dolara kadar geri alımını planladığımızı duyurmak için bize güven veriyor. Hissedarlarımıza nakdi geri döndürmek ve uzun vadeli değer oluşturmak amacıyla ihtiyatlı miktarda borç alarak bilançomuzun gücünden yararlanmak için bunun ideal bir zaman olduğuna inanıyoruz.”

Aslında şirket, sonraki çeyreklerde hisse başına kazancı (EPS) artırabilmek ve böylece Coca-Cola Consolidated’in çekiciliğini artırmak için hisseleri geri satın alarak borç alıyor.

Son 24 saatlik performansa bakıldığında işe yaradığı görülüyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.