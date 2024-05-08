USD/JPY tahmini: hedge fonları hala Japon yenine açık pozisyon veriyor

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Japon yenindeki düşüş, ülke ekonomisine ilişkin endişelerin ve müdahalelerin devam etmesiyle bu hafta da yeniden başladı. USD/JPY döviz kuru art arda üç gün boyunca yükselerek geçen haftanın en düşük seviyesi olan 151,92’den daha yüksek olan 155,17’ye yükseldi.

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Japon yeni hala risk altında

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Japonya Merkez Bankası’nın düşük faiz oranlarını ve niceliksel genişleme (QE) politikalarını benimsemesi nedeniyle Japon yeni on yılı aşkın bir süredir sert bir şekilde çöktü.

USD/JPY paritesi 2011’de 75,45’te dip yaptı ve ardından bu ay onlarca yılın en yüksek seviyesi olan 160’a yükseldi. Aynı dönemde ABD doları endeksi 72 dolardan 105 doların üzerine çıktı.

Diğer merkez bankalarının aksine BoJ, ülkedeki enflasyonu karıştırmak amacıyla faiz oranlarını artırmaktan kaçındı. Bu yılın başlarında yalnızca %0,10’luk küçük bir oran artışı sağladı.

Japonya benzersiz zorluklarla karşı karşıya. %261’in üzerindeki borç/GSYH oranıyla G7’nin en borçlu ülkesi konumunda.

Bu borcun büyük kısmı, yani yaklaşık %53’ü BoJ’un elinde. BoJ bu borcu sadece nakit basarak sağlıyor. Borcun geri kalanı sigorta şirketlerinin, bankaların, yabancıların ve emeklilik fonlarının elinde.

Sonuç olarak BoJ, ülkenin borç ödeme rejimi üzerindeki etkisi nedeniyle faiz oranlarını artırmaktan kaçındı. ABD’de gördüğümüz gibi, yüksek faiz oranları daha fazla borç ödeme maliyetine yol açıyor. ABD hükümetinin bu yıl 1 trilyon doların üzerinde faiz ödemesi bekleniyor.

Japonya’da BoJ, faiz artırımına gelince temkinli davranacağının imasını yaptı, bu da yenin neden düştüğünü açıklıyor.

Para birimindeki son artış, BoJ’un piyasaya milyarlarca dolar dağıtmasıyla gerçekleşti. Çoğu durumda, bu önlemler 2022’de gördüğümüz gibi genellikle geçicidir. O zamanlar banka para birimini desteklemek için milyarlarca dolar harcadı ancak bu önlemler sona erdiğinde düşüş eğilimi yeniden başladı.

Yen için olası bir umut, Federal Rezerv’in bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği yönünde. Ayrıca son dönemdeki ekonomik rakamlar da zayıf. Tüketici güveni ve imalat üretimi gerilerken, işsizlik oranı %3,9’a yükseldi.

Bu arada hedge fonları ve diğer spekülatörler JPY’ye karşı son derece aşağı yönlü bir tutum sergiliyor. CFTC verileri, konumlarının Aralık 2021’den bu yana negatif bölgede olduğunu gösteriyor. Son CoT raporu, rakamı eksi 168,4 bin olarak, on yılın en düşük seviyesi olan 180 bine yakın bir seviyeye yerleştirdi.

JPY hakkında CoT raporu

USD/JPY teknik analizi

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TradingView’den USD/JPY grafiği

Günlük grafik, USD-JPY döviz kurunun 29 Nisan’da 160,26’da zirve yaptığını ve ardından 151,88’e gerilediğini gösteriyor. Bu fiyat hareketi Japon hükümetinin piyasaya müdahale etmesiyle gerçekleşti.

O zaman yazdığım gibi, döviz müdahalelerinin etkisi kısa ömürlü olma eğilimindedir, bu da paranın neden toparlandığını açıklıyor. Parite, Kasım 2023’teki en yüksek salınım olan 151,88’den bu yana bir kırılma ve yeniden test paterni yaptı.

Tüm hareketli ortalamaların üzerinde kalması boğaların hâlâ kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti. Bu nedenle, alıcıların önümüzdeki birkaç ay içinde kilit direnç noktası olan 160’ı hedeflemesi nedeniyle paritenin yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum.

Bu görüş, Fed’in bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürmeye başlaması beklenen eylemleriyle raydan çıkabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.