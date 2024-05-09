Bunlar ABD’deki en yüksek maaşlı CEO’lar ve kimin 1 numara olduğunu tahmin edemezsiniz

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2023’te kurumsal Amerika’nın üst kademeleri rekor tazminat rakamları gördü ve Broadcom CEO’su Hock Tan listelerin başında yer aldı. 2023 maaş paketinin değeri, önceki yıllara göre önemli bir artışa işaret ederek 161,8 milyon dolar değerindeydi.

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Yönetici maaşlarındaki bu artış, yönetici maaş verilerini takip eden Equilar tarafından bildirildiği üzere, büyük şirketlerin tepe kademelerinde giderek daha kazançlı hale gelen ödüllerin altını çiziyor.

Yüksek tazminat sağlayan hisse senedi ödülleri

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Bu rakamlar göz kamaştırıcı olsa da, bu üst düzey CEO’lara verilen maaşların çoğunun, genellikle performans kilometre taşlarının karşılanmasına bağlı olan hisse senedi ödülleri şeklinde geldiğini belirtmek önemlidir.

Bu, şirketlerin üst düzey yöneticilerinin çıkarlarını hissedarların çıkarlarıyla nasıl aynı hizaya getirmeyi amaçladıklarına dair bir eğilimi yansıtıyor.

Medyan CEO maaş paketi geçen yıla göre %11,4 arttı

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Bu yılki vekalet sezonunun ortasında veriler, gelirleri 1 milyar doları aşan şirketlerin CEO’larına yönelik ortalama maaş paketinin önceki yıla göre %11,4 artışla 23,7 milyon dolara yükseldiğini gösteriyor.

CEO maaş paketlerindeki bu yükseliş eğilimi, geçen yılın aynı noktasındaki %7,7’lik artıştan daha belirgin.

Yüksek profilli CEO’lar ve kazançları

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Yüksek maaşlı CEO’ların hepsi kazanç listesinin en üstünde yer almıyor; Apple’dan Tim Cook ve Microsoft’tan Satya Nadella gibi tanınmış isimler sırasıyla 6’ncı ve 9’uncu sırada yer alıyor.

Cook’un tazminatı 63,2 milyon dolar, Nadella’nınki ise 48,5 milyon dolardı.

En üst sıralarda yer almamalarına rağmen, kayda değer kazançları, küresel çapta etkili şirketlerdeki önemli rollerini yansıtıyor.

Kurumsal gelir ve CEO maaş oranları

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Raporda ayrıca, CEO’lar ile ortalama çalışanlar arasındaki ücret oranlarındaki eşitsizlik de vurgulanıyor; bu, gelir eşitsizliği konusundaki tartışmalarda bir çekişme noktası oluşturuyor.

Örneğin, Coty CEO’su Sue Nabi’nin maaş oranı 3.769’a 1 olup, bu da yönetici ve işçi kazançları arasındaki büyük farkı yansıtıyor.

İşte ABD’deki en yüksek maaşlı CEO’lardan bazılarının 2023 kazançlarıyla birlikte listesi:

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Hock Tan, Broadcom – 161,8 milyon dolar

Nikesh Arora, Palo Alto Networks – 151,4 milyon dolar

– 151,4 milyon dolar Sue Nabi, Coty – 149,4 milyon dolar

– 149,4 milyon dolar Christopher Winfrey, Charter Communications – 89,1 milyon dolar

– 89,1 milyon dolar Will Lansing, FICO – 66,3 milyon dolar

– 66,3 milyon dolar Tim Cook, Apple – 63,2 milyon dolar

Jay Chaudhry, Zscaler – 57,8 milyon dolar

– 57,8 milyon dolar Hamid Moghadam, Prologis – 50,9 milyon dolar

– 50,9 milyon dolar Satya Nadella, Microsoft – 48,5 milyon dolar

Shantanu Narayen, Adobe – 44,9 milyon dolar

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.