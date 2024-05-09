Güney Koreli market Emart24, Bitcoin ‘yemek kutusu’ satıyor

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Güney Koreli market zinciri Emart24, benzersiz bir promosyon teklifi olan Bitcoin “yemek kutusu”nu sunmak için yerel kripto para borsası Bithumb ile iş birliği yaptı.

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9 Mayıs’ta açıklanan bu yeni girişim, geleneksel perakendeyi dijital para birimiyle birleştirerek yenilikçi bir tüketici deneyimi sağlıyor.

Bitcoin yemek kutusunda ne var?

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Ay sonuna kadar bu yemek kutularından yaklaşık 30.000 adet satın alınabilecek ve her birinin fiyatı 5.900 Kore wonu (yaklaşık 4,30 $) olacak.

Bu kutular bir yemekten çok daha fazlasıdır; Müşterileri kripto ekonomisine entegre etmeyi amaçlayan bir promosyon unsuru içerirler.

Kripto para biriminin benimsenmesini artırmak için promosyon teklifleri

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Bithumb’dan bir temsilci, yemek kutusuyla ilgili promosyon teşviklerini ayrıntılı olarak anlattı. Bithumb’un uygulamasını indirip kutunun içindeki kupon kodunu giren müşteriler 10.000 won değerinde Bitcoin alacak.

Ek olarak Bithumb, NH Nonghyup Bank’ta yeni bir Bitcoin hesabı oluşturan veya mevcut bir hesabı Bithumb’a bağlayan müşterilere 20.000 won daha Bitcoin sunuyor.

Bu girişim yalnızca Bitcoin’in benimsenmesini teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda geleneksel perakende ve kripto para birimi işlemleri arasındaki boşluğu doldurarak dijital para yatırımları dünyasına potansiyel olarak yeni bir demografi katıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.