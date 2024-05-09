Taylor Swift’in Eras Turu bugün Paris’te, bu Avrupa ekonomisi için ne anlama geliyor?

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Yüzyılın en etkili popüler kültür ikonlarından biri olan Taylor Swift, Paris’te dört gecelik bir geziyle başlayan rekor kıran Eras Turu’nu Avrupa’ya getirdi.

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Mart 2023’te başlayan bu tur, 1 milyar doların üzerinde bilet satışı elde eden ilk tur olarak şimdiden tarih yazdı.

Analistler, turun Aralık ayında Vancouver’da sona ermesiyle bu rakamın iki katından fazla artacağını öngörüyor.

Taylor Swift’in yerel ekonomiler üzerindeki ekonomik etkisi

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Swift’in Avrupa’ya gelişi sadece müzikal bir olaydan daha fazlasıdır; önemli bir ekonomik katalizördür.

QuestionPro araştırma grubuna göre, Swift’in geçen yılki ABD tur tarihleri Amerikan ekonomisine tahmini olarak 5 milyar dolar kazandırdı.

ABD Seyahat Birliği, otel rezervasyonları, yemek ve diğer ilgili satışlar gibi dolaylı harcamalar dikkate alındığında bu rakamın 10 milyar doları aşabileceğini öne sürüyor.

Swift, yolculuğuna Paris gibi şehirlerde ve yakında diğer büyük Avrupa başkentlerinde devam ederken, benzer bir ekonomik artış bekleniyor.

Taylor Swift’in ürün satışları

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Paris’teki La Defense Arena, ürün satışlarının önceki rekorları ikiye katladığını bildirdi. Mekan, Swifties olarak bilinen Swift hayranlarının akınından önemli ölçüde yararlanan yerel işletmelerin yalnızca bir örneğidir.

Londra’da, Swift’in yeni albümü “The Tortured Poets Society”de yerel bir pub olan The Black Dog’dan sadece bahsetmesi bile ziyaretçi akınına yol açarak onun yerel ekonomiler üzerindeki önemli etkisini ortaya koydu.

Hayran kitlesi ve kültürel etki

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Swift’in müziği, kısmen şarkı sözü yazma ve hikaye anlatma becerisinden dolayı geniş bir dinleyici kitlesinde yankı buluyor.

Paris’teki gösterilere yaklaşık 42.000 kişinin katılması bekleniyor ve bunların yaklaşık %20’si Amerika Birleşik Devletleri’nden geliyor.

Bu uluslararası hayran hareketi sadece onun küresel çekiciliğini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda turun turizmi artırmadaki rolünü de vurguluyor.

Taylor Avrupa’da nereye gidiyor?

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Swift İsveç, Portekiz, İspanya, Britanya, İrlanda, Hollanda, İsviçre, İtalya, Almanya, Polonya ve Avusturya gibi ülkelerde konser vermeye devam ederken, her durağın Paris’te gözlemlenen ekonomik ve kültürel olayları yansıtması bekleniyor.

Eras Tour’un sürekli başarısı, Taylor Swift’in yalnızca küresel bir süperstar statüsünü sağlamlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda performanslarıyla onurlandırdığı şehirlerde önemli bir ekonomik etki sahibi olma konumunu da güçlendiriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.