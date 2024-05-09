Warner Music Group (WMG) hisseleri, toplam gelirin ikinci çeyrekte %7 artmasıyla yükselişe geçti

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Warner Music Group (NASDAQ:WMG) hisseleri, grubun 31 Mart 2024’te sona eren ikinci mali çeyrek için güçlü bir mali performans bildirdikten sonra, Kayıtlı Müzik ve Müzik Yayıncılığı bölümlerinde güçlü bir büyüme sergilediğini bildirmesinin ardından neredeyse %2 arttı. 9 Mayıs 2024 TSİ 07:32 GMT-4 basın zamanında, Warner Music Group (WMG) hisseleri bir önceki piyasa kapanışına göre +0,56 (%1,60) artışla 35,65 dolardan işlem görüyordu.

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İki yüzyıla yayılan zengin bir tarihe sahip olan holding, sürekli gelişen müzik endüstrisi ortamında dayanıklılık ve uyum sağlama yeteneği göstermiştir.

Sağlam finansal performans

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WMG, 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde toplam gelirde %7’lik bir artış bildirdi; bu, sabit para birimi cinsinden analiz edildiğinde tutarlı bir büyüme gidişatını yansıtıyor. Net gelirin bir önceki yılın çeyreğinde bildirilen 37 milyon $’a göre önemli bir sıçrama yaparak 96 milyon $’a yükselmesi dikkat çekicidir.

Ancak gelir artışına rağmen işletme gelirinde %4’lük hafif bir düşüş yaşanarak 119 milyon dolara geriledi ve bu da optimizasyon için potansiyel alanların sinyalini verdi.

Operasyonel performansı gösteren kritik bir ölçüm olan düzeltilmiş OIBDA, %9’luk kayda değer bir artışla 312 milyon $’a yükseldi ve kur dalgalanmalarına göre ayarlandığında bile önceki yılın çeyrek rakamlarıyla yakın bir uyum sağladı. Bu gelişme, WMG’nin değişen pazar dinamikleri karşısında kârlılığı ve verimliliği koruma becerisinin altını çiziyor.

Kaydedilmiş Müzik ve Müzik Yayıncılığı

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Atlantic, Elektra, Parlophone ve Warner Records gibi ikonik plak şirketlerini kapsayan WMG’nin Kayıtlı Müzik bölümü, gelirlerinde %4’lük bir artış bildirdi. Bu büyüme öncelikle dijital ve lisanslama gelir akışlarından kaynaklandı ve fiziksel satışlar ile sanatçı hizmetlerindeki düşüşler dengelendi.

Dağıtım anlaşmalarının sona ermesi ve dijital ortaklarla yenileme karmaşıklıkları gibi olumsuzluklarla karşı karşıya olmasına rağmen Recorded Music, çeşitli türlerde çok çeşitli hit parçaları sergileyerek dayanıklılık gösterdi.

Öte yandan, WMG’nin Müzik Yayıncılığı segmenti, dijital, performans ve senkronizasyon gelir akışlarındaki güçlü performansın da etkisiyle %19’luk etkileyici bir gelir artışı sağladı. Dijital gelirdeki artış, yayıncılık kataloğuna yapılan stratejik yatırımlarla birleştiğinde, bölümün genişleyen dijital ekosistemden ve ortaya çıkan gelir fırsatlarından yararlanma becerisinin altını çiziyor.

Warner Music Group (WMG) 3. çeyrek görünümü

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İleriye baktığımızda WMG, stratejisinin temel taşı olarak sanatçı ve söz yazarı gelişimini vurgulayarak uzun vadeli büyüme yörüngesine bağlı kalmaya devam ediyor.

CEO Robert Kyncl, şirketin yetenekleri keşfetmeye ve beslemeye, sürdürülebilir kariyerleri teşvik etmeye ve müziğin asıl değerini savunmaya olan bağlılığını vurguladı. Dahası, ileriye dönük bir yaklaşımla WMG, kataloğunu genişletmeyi ve gelecekteki büyümeyi desteklemek için gelişen pazar trendlerinden yararlanmayı hedefliyor.

Warner Music Group CFO’su Bryan Castellani, müzik tüketiminde sürekli katılımın ve değer yaratmanın önemini yineledi. Şirketin stratejik girişimler ve operasyonel mükemmellik yoluyla hissedar değeri sağlamaya odaklandığını vurguladı.

İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit miktarının artması gibi zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen WMG, piyasa dinamiklerini yönlendirme ve mali taahhütlerini yerine getirme becerisine olan güvenini koruyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.