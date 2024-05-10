Altın fiyatları: analistler 3.000 dolar hedefiyle yükselişli bir gelecek öngörüyor

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Altın fiyatları, doların zayıflamasına ve Hazine tahvillerinin getirilerinin düşmesine katkıda bulunan soğuyan ABD işgücü piyasasının etkisiyle kayda değer bir artış kaydetti. Bu ortam altının cazibesini artırdı ve Cuma günü Asya ticaretinde fiyatlarını yukarıya taşıdı.

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Spot altın %0,3 artarken vadeli kontratlar %0,9 oranında yükseldi ve altının son üç haftalık düzeltmesini olumlu bir şekilde bitirme potansiyeline zemin hazırladı.

Analistler 3.000 dolar hedefiyle yükseliş öngörüyor

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Piyasa analistleri ve teknik grafikler 3.000 dolar seviyesine olası bir yükselişe işaret ederken, altının uzun vadeli görünümü güçlü bir yükseliş eğilimini sürdürüyor.

2016’nın en düşük seviyesi olan 1045,40 dolardan başlayan yükselen genişleyen bir kama modelinin oluşumu ve 2020’den 2023’e kadar kaydedilen ters baş ve omuz formasyonu, kalıcı bir yükseliş eğiliminin altını çiziyor.

Bu teknik modeller, uzun vadeli pivot ve boyun çizgisinin 2.075 dolardan kırılmasıyla birleştiğinde yükseliş hissini güçlendiriyor ve altının rallisi devam ederken küçük mevsimsel düzeltmelerin gözden kaçırılabileceğine işaret ediyor.

Jeopolitik gerilimler altının güvenli liman cazibesini artırıyor

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Özellikle Orta Doğu’da devam eden jeopolitik çatışmalar, altına olan talebin artmasında önemli rol oynadı.

Gerilim tırmandıkça, daha fazla yatırımcı güvenli liman olarak altına yöneliyor ve bu da fiyat artışını destekliyor.

Herhangi bir düzeltme durumunda artık güçlü bir destek olarak kabul edilen 2.075$ seviyesinin son zamanlardaki ihlali, metalin küresel istikrarsızlık zamanlarında çekiciliğini vurguluyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.