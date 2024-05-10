Honda rekor 1. Çeyrek Kazancına ulaştı: Faaliyet karı 1,38 trilyon yene ulaştı

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Bugün, 10 Mayıs 2024’te Honda Motor Co., Ltd., 24 Mali Yıl’ın ilk çeyreğine ilişkin kazançlarını bildirdi.

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Honda’nın bu çeyrekteki faaliyet kârı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 trilyon 381,9 milyar yen’e ulaştı ve faaliyet kâr marjı %6,8 oldu.

Honda Grubu’nun net satışları ve karı

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Honda’nın Avrupa’daki motosiklet satışları geçen yıla göre artış göstererek 18 milyon 819 bin adet oldu. Faaliyet kârı tarihin en yüksek seviyesi olan 556,2 milyar yen’e ulaştı.

Şirketin Kuzey Amerika’daki otomobil satışları toplamda 4 milyon 109 bin adetlik satışla arttı. Faaliyet karı 560,6 milyar yen oldu.

Ancak Honda’nın güç ürünleri iş kolu satışları Kuzey Amerika’da düşüş göstererek toplamda 3 milyon 812 bin adet oldu. Şirketin enerji ürünleri işinde ve diğer iş kollarında faaliyet karı eksi 8,8 milyar yen oldu.

Finansal hizmetler işinde faaliyet karı 273,9 milyar yen oldu.

Honda’nın konsolide faaliyet karı, artan model karlılığı ve artan otomobil satışları nedeniyle bu çeyrekte 601,2 milyar yen artarak 1 trilyon 381,9 milyar yen’e yükseldi.

Şirketin ROIC’si %9,1 ve ROE’si %9,3 oldu.

Gelir vergisi öncesi kâr, 23 Mali Yıla kıyasla 762,8 milyar yen artarak 1 trilyon 642,3 milyar yen toplam kâr elde etti.

Honda’nın finansal olmayan hizmet işletmelerindeki serbest nakit akışı 1 trilyon 460,9 milyar yen oldu. Dönem sonunda net nakit toplamda 3 trilyon 761,6 milyar yen oldu.

Gelecek projeksiyonları

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Şirket, 25 Mali Yıla kadar 1 trilyon 420 milyar yen faaliyet kârı ve %7 işletme kâr marjı elde etmeyi hedefliyor.

Honda’nın gelecekteki yatırım kaynakları, 23 Mali Yıla kıyasla 1 trilyon yen artarak yaklaşık 3 trilyon yene ulaştı. Bu çeyrekteki 68 yenlik temettü, 23 Mali Yıla göre 28 yen daha fazlaydı. Şirket, 25 Mali Yılda 300 milyar yen tutarında hisse geri alımı gerçekleştireceğini öngörüyor.

Gelecek mali yıl için girişimler arasında 300 milyar yenlik hisse geri alımı da yer alıyor. Şirket aynı zamanda %7’lik faaliyet kar marjına ulaşma yolunda ilerliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.