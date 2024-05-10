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Bu sabah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Nisan 2024’e ait en son aylık gelir rakamı raporunu bildirdi.

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Rakamlar, şirketin geçen ay 236 milyar NT$ (yaklaşık 7,3 milyar ABD Doları) gelir elde ettiğini gösterdi.

Kasım 2023’te şirket, satışların Ekim 2023’te neredeyse %35 arttığını ve konsolide aylık satışlarda 243,20 milyar NT$ (7,517 milyar ABD Doları) ile yeni rekor aylık rekora ulaştığını bildirdi.

Bu rekorun artık yakın bir rakibi var. Nisan ayının gelir rakamları TSMC’nin Kasım ayındaki zirvesini yalnızca 7,18 milyar dolar kadar kaçırdı.

Bununla birlikte, aynı zamanda gelirde yıllık bazda yaklaşık %60’lık bir artış (Nisan 2023 gelirinden %59,6 daha yüksek) ve aylık %21’lik bir artışı da temsil etti; bu, Kasım 2023’teki yıllık %15,7’lik artışın çok üzerinde gerçekleşti. ve aylık %34,8.

Hatta bugünkü, şirketin aylık gelir rakamlarında şimdiye kadar gördüğü en yüksek yıllık artış olabilir.

TSMC’nin bu sabahki dudak uçuklatan gelir rakamları, yapay zekaya yakın hisse senetlerine ve üretken yapay zekanın ihtiyaç duyduğu çiplere olan talebin herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermediğini kanıtlıyor.

TSMC CEO’su Dr. CC Wei’nin geçtiğimiz günlerde Kuzey Amerika Teknoloji Sempozyumunda söylediği gibi:

Yapay zekanın yalnızca veri merkezlerinde değil, PC’lerde, mobil cihazlarda, otomobillerde ve hatta Nesnelerin İnterneti’nde de çalıştığı, yapay zeka destekli bir dünyaya giriyoruz. TSMC olarak müşterilerimize, dünyanın en gelişmiş silikonundan en geniş gelişmiş paketleme ve 3D IC platformları portföyüne, dijital dünyayı dünya ile bütünleştiren özel teknolojilere kadar yapay zeka vizyonlarını gerçekleştirmeleri için en kapsamlı teknoloji setini sunuyoruz. gerçek dünya.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.