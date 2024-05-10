Yatırımcı, Rio Tinto’nun Anglo American için BHP ile rekabet etmemesi gerektiğini söylüyor

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Daniel Sullivan, Rio Tinto Ltd’nin (ASX:RIO) Anglo American plc’yi (LON:AAL) devralmak için BHP Group Ltd (ASX:BHP) ile rekabet etmemesi gerektiğini söylüyor. Janus Henderson Investors’ta portföy yöneticisidir.

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$RIO neden Anglo American’ı hedeflememeli?

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$AAL, Invezz’in burada bildirdiği gibi düşük değerlemeyi öne sürerek BHP’nin 39 milyar dolarlık devralma teklifini zaten reddetti.

Cuma günü Avustralya Mali İncelemesi, Rio Tinto’nun Londra, Birleşik Krallık merkezli madencilik şirketine de teklif yapmayı düşündüğünü söyledi.

Ancak Daniel Sullivan’a göre $RIO, Anglo American’ı satın alma teklifinde piyasa değeri itibarıyla dünyanın en büyük madencilik firmasıyla rekabet edebilecek kapasiteye sahip değil.

Rio Tinto hisseleri kabaca yatay seyrederken, hem BHP hem de $AAL Cuma günü anlamlı bir yükseliş yaşadı.

Bunun yerine Rio Tinto ne yapmalı?

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Daniel Sullivan Cuma günü yaptığı açıklamada, Rio Tinto için daha iyi bir alternatifin daha küçük lityum ve bakır üreticilerini hedeflemek olacağını söyledi. Bunların arasında Pilbara Minerals, Tech Resources, Arcadium Lithium ve Sandfire Resources gibi şirketlerin bulunabileceğini ekledi.

Rio Tinto’nun, demir cevheri riskini hızla çeşitlendirmek amacıyla, üzerinde anlaşmaya varılan birçok satın alma işlemini kendine çekmek için dinamik bir büyüme satın alma ortaklıkları modeli oluşturması gerekiyor.

Onun yorumu, $RIO’nun bakır, alüminyum ve boksit üretiminin ilk çeyrekte sırasıyla %7,0, %5,0 ve %11 arttığını söylemesinden bir aydan kısa bir süre sonra geldi. Ancak Pilbara demir cevheri sevkiyatları ilk çeyrekte %5,0 düştü.

Wall Street’in şu anda Rio Tinto hisseleri üzerinde fikir birliğiyle “fazla kilolu” olduğu ve yazı yazarken %5,0’ın biraz üzerinde temettü getirisi ödediği belirtiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=tOJofhPY27o

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.