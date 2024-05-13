Çin, teknoloji şirketlerinden daha az Nvidia çipi satın almalarını istiyor

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Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), Çin’in teknoloji şirketlerinden yerel AI çiplerini tercih etmelerini istediği yönündeki bir raporun ardından bugün ilgi odağında.

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Nvidia hisseleri neden önemli?

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H20, L20 ve L2 çipleri Çin için özel olarak üretildiğinden bu haber yarı iletken dev için önemli.

Pekin’in yabancı yapımı yapay zeka çiplerini aşamalı olarak kaldırmaya çalışması nedeniyle darbe alabilecek rakipler arasında Gelişmiş Mikro Cihazlar ve Intel yer alıyor.

Haber, $NVDA’nın ilk çeyrek mali sonuçlarını açıklamasından yalnızca birkaç gün önce geldi. Ortak görüş, şirketin hisse başına 5,14 dolar kazanacağı yönünde; bu rakam, yalnızca bir yıl önceki hisse başına 88 sentten önemli ölçüde bir artış.

Nvidia Corp’un hisseleri bu yılın başlangıcına kıyasla %80’den fazla artış gösterdi.

https://www.youtube.com/watch?v=3muL8l5AgQY

Hangi Çin firmaları yönlendirildi?

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Pazartesi günü The Information’a konuşan kaynaklara göre hükümetten sözlü rehberlik alan önemli isimler arasında ByteDance, Alibaba, Tencent ve Baidu yer alıyor.

Nvidia, 2024 yılı için Çinli firmalardan en az 350.000 adet H20 yongası siparişi aldı. Bu siparişlerin toplam değerinin 4,0 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, 2023’te Çinli şirketlerden alınan 5,0 milyar dolarlık siparişlere göre hala bir düşüş.

$NVDA, 2024 mali yılında toplam veri merkezi satışlarının yaklaşık %14’ünü Çin’e atfederken, 2023 mali yılında ABD ihracat kontrolü nedeniyle çok daha yüksek olan %19’a karşılık geldi.

US-China Diplomatic and Trade Tiffs Play Out in Tech



The ongoing distrust between the United States and China has degenerated into export controls, threats of sanctions, and outright demands for dissociation – causing ripples in the tech industry.



Recently, the U.S revoked… pic.twitter.com/BUY0mmq7CH — Kenyan Wall Street (@kenyanwalstreet) May 13, 2024

Wall Street’in şu anda Nvidia hisseleri üzerinde ortak bir “satın alma” notu var.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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