GameStop hisseleri Pazartesi günü %45 artışla açıldı: İşte nedeni
- GameStop hisseleri, 2021'den bu yana ilk kez "Kükreyen Kedicik" paylaşımlarıyla yükselişe geçti.
- Kükreyen Kitty veya Keith Gill, meme stok çılgınlığının öncüsüdür.
- $GME şu anda bu yılın başlangıcına göre %150 gibi muazzam bir artış gösterdi.
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GameStop Corp (NYSE: GME), “Roaring Kitty”nin 2021’den bu yana ilk kez “X” üzerinde bir paylaşım yapmasının ardından Pazartesi günü yaklaşık %40 artışla açıldı.
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Kükreyen Kedicik $GME için neden önemli?Copy link to section
X’te “Roaring Kitty” ve Reddit’te “DeepF*****Value” kelimelerini kullanan Keith Gill’in 2021’deki kısa yayına ilham veren kişi olması nedeniyle bu önemli.
Dolayısıyla o, tabiri caizse mem çılgınlığının öncüsüdür.
Gill, ticarette yeniymiş gibi davrandığını ancak bunun yerine lisanslı bir profesyonel olduğunu iddia eden toplu bir davayla bile karşı karşıya kaldı. Massachusetts Mutual Life Insurance’ın eski pazarlamacısı da Kongre önünde ifade verdi.
GameStop hisseleri artık bir aydan kısa bir sürede yaklaşık %150 arttı; yine de bu, 2021’deki kısa süreli sıkışma rallisiyle karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.
GameStop hisseleri Mayıs ayında satın alınmaya değer mi?Copy link to section
$GME, Mart ayı sonlarında hayal kırıklığı yaratan bir çeyrek bildirmesine rağmen son haftalarda tırmanıyor.
Video oyun ürünleri perakende firması, dördüncü mali çeyreğinde satışlarının %20 arttığını görürken, hisse başına 21 sentlik kazanç da Street tahminlerinin oldukça altında gerçekleşti.
Bu yıl GameStop hisselerindeki büyük artışın temel verilerle desteklenmediğini unutmayın. Aslında Wedbush Securities analisti Michael Pachter, Grapevine, Texas merkezli şirketin hisselerinin önümüzdeki aylarda 5,0 dolara düşebileceği için dikkatli olunmasını tavsiye ediyor ( devamını okuyun ).
New York’ta listelenen firma da şu anda temettü ödemiyor. Dolayısıyla hikâyenin bu tarafı da pek heyecan verici değil.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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