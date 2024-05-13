İngiltere Başbakanı Rishi Sunak seçim öncesi konuşmasında nükleer savaş uyarısında bulundu

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra’da yaptığı çok önemli bir seçim öncesi konuşmasında keskin bir karşılaştırma yaparak dünyanın Küba Füze Krizi’nden bu yana nükleer savaşa en yakın konumda olduğunu öne sürdü.

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Bu yorum, Sunak’ın, özellikle Muhafazakar Partisinin İşçi Partisi’nin gerisinde kaldığı son yerel ve bölgesel seçimlerdeki önemli kayıplar sonrasında, ulusal güvenlik konusundaki liderliğini vurgulama çabasının bir parçası olarak geldi.

Muhafazakarların değişim ve güvenlik vaadi

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Sunak, Muhafazakarların yeniden seçilmesi durumunda “önümüzdeki beş yıl içinde son otuz yıla göre çok daha fazla şeyin değişeceğini” belirterek, Birleşik Krallık için dönüştürücü değişiklikler sözü verdi.

Yaklaşan seçimleri geçmiş ile gelecek arasında kritik bir karar noktası olarak konumlandırdı ve İşçi Partisi hükümetinin ülkeyi “daha az güvenli” hale getireceğini ileri sürdü.

Savunma harcamaları 2030’a kadar GSYİH’nın %2,5’i olacak

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Sunak’ın İngiltere’nin değerlerini “baltalamak”la suçladığı Rusya, İran, Kuzey Kore ve Çin gibi ülkelerle artan gerilimlerin ortasında, savunma harcamalarını 2030 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %2,5’ine çıkarma sözü verdi.

Bu taahhüt, İşçi Partisi’nin savunma politikalarıyla keskin bir tezat oluşturmayı, özellikle de daha önce ordunun dağıtılmasını savunan Jeremy Corbyn gibi İşçi Partisi figürlerine yönelik eleştirileri vurgulamayı amaçlıyor.

Elphicke’nin ilticası ve iç zorluklar

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Konuşmada ayrıca, Sunak’ın konut sorunları ve Kanal’daki küçük tekne geçişleriyle ilgili göçmenlik politikalarını ele almasını eleştiren Muhafazakar Parti’den ayrılan milletvekili Natalie Elphicke’nin yakın zamanda ayrılması da ele alındı.

Bu ayrılma, halihazırda Elphicke ile bağlantılı olduğu iddia edilen lobicilik faaliyetleriyle mücadele etmesi yönünde çağrılarla karşı karşıya olan Sunak üzerindeki baskıyı artırdı.

Sunak’tan korkunç nükleer uyarı

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Sunak, acil bir ses tonuyla otoriter rejimlerin oluşturduğu jeopolitik tehditleri detaylandırdı ve özellikle de eylemlerinin dünyayı nükleer gerilimin tehlikeli bir şekilde eşiğine getirdiğini ifade ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e odaklandı.

Konuşmasının bu kısmı, Birleşik Krallık’ın karşı karşıya olduğu tehditlerin ciddiyetini ve bunlarla mücadelede güçlü liderliğe olan ihtiyacı vurgulamayı amaçlıyordu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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