Intel Corporation (NASDAQ:INTC) son zamanlarda zor zamanlar yaşıyor. 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin kazançlarını açıkladıktan sonra hisseleri darbe aldı ve son zamanlarda 35 doların üstünden 30 doların altına düştü. Şirketin gelecek çeyreğe ilişkin tahmininin beklendiği kadar iyi olmaması yatırımcıları endişelendirdi.

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Intel, 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin gelirinin 12,5 milyar ila 13,5 milyar dolar arasında olacağını tahmin etti. Bu, analistlerin düşündüğünden daha az. Hisse başına düzeltilmiş kazanç da beklentilerin altında kaldı. Bu haber, Intel’in mevcut zorluklarla başa çıkma becerisine ilişkin şüpheleri artırdı.

Her ne kadar Intel’in iş dünyasının Müşteri Bilgi İşlem gibi bazı bölümleri iyi performans gösterse de Mobileye gibi diğer alanlar beklendiği gibi performans göstermedi. Bu karışık performans, yatırımcıları Intel’in geleceği konusunda tedirgin etti.

Bu zorluklara rağmen Intel toparlanmaya çalışıyor. Son raporlara göre şirket, İrlanda’da yeni bir tesis inşa etmek için Apollo Global Management ile işbirliği yapmak gibi seçenekleri araştırıyor. Bu çabalar, Intel’in hızla gelişen bir ortamda Tayvan Yarı İletken Üretimi (TSM) ve Samsung Electronics gibi sektör liderleriyle rekabet etme kararlılığını yansıtıyor.

Intel rotasını ileriye doğru çizerken yatırımcılar şu soruyu merak ediyor: Intel’in sıkıntıları sona erebilecek mi? Bu çerçevede, teknik göstergelerin ve hisse senedi fiyat trendinin daha yakından incelenmesi, Intel’in beklentileri ve mevcut zorlukların üstesinden gelip gelemeyeceği konusunda değerli bilgiler sağlayabilir. Peki bu zorlu zamanlarda Intel’in gelecekteki beklentileri hakkında grafiklerin neler söylediğini görelim.

Önceki destek kalabilir mi?

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Intel’in uzun vadeli haftalık grafiğinde, hisse senedinin Nisan 2021 ile 2022 sonu arasında 68 doların üzerindeki yüksek seviyeden 25 dolara düştüğünü görebiliyoruz. Daha sonra 2023’te, hisse senedini 25 dolardan 50 doların üzerine çıkaran bir boğa koşusu gördü. 2023’ün sonu. Ancak bu yıl, özellikle hisse senedinin 45 dolar civarında işlem gördüğü Mart ayından sonra hisse senedi için felaket oldu.

TradingView’den INTC grafiği

Hisse senedini halihazırda zararda tutan yatırımcılar için, mevcut seviyelerde tutmaları ve 25$ desteği ortadan kalkarsa satmaları en iyisidir. Hisse senedi satın almak isteyen yatırımcılar, zararı 25$’da sıkı bir stop stop seviyesinde tutarak mevcut seviyelerden bunu yapabilirler.

Dikkatli davranın: Yükseliş eğilimli yatırımcılar için kısa vadeli uyarı

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Hisse senedi ilk çeyrek sonuçlarından sonra 25 dolardan düştüğü için 31,5 doların üzerinde işlem yapmak zorlaştı. Hisse senedi bu seviyenin üzerinde işlem görmediği ve kapanmadığı sürece, kısa vadeli yatırımcılar hisse senedinde uzun pozisyon almaktan kaçınmalıdır. Eğer 31,5 doların üzerine çıkarsa, zararı durdurma hedefi 28,8 dolar ve kâr hedefi 35,2 dolar olacak şekilde hisse satın alınabilir.

TradingView’den INTC grafiği

Hisse senedinde düşüş eğilimini sürdürmeye devam eden tüccarlar, 32,3 $’lık stop-loss ile mevcut seviyelerde short pozisyon açabilirler. Hisse senedi tekrar çökmeye başlarsa, tekrar 25 dolar civarındaki destek seviyesine düşebilir ve burada kar rezervasyonu yapılabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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