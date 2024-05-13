Raporlara göre Tesla, Robotaxi’ye odaklanmak için Model 2’nin üretimini durdurdu

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The Information tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, CEO Elon Musk liderliğindeki Tesla Inc.’in, beklenen düşük maliyetli elektrikli aracı (EV) Model 2’nin neredeyse tamamlanmış üretimini iptal ettiği bildirildi.

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Araç geliştirme aşamasının sonuna yaklaşırken bu karar sürpriz oldu.

Tesla’nın mühendislik zorlukları ve stratejik pivotu

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Geliştirme ekibine yakın kaynaklar, Tesla mühendislerinin aracın geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan sorunları çözme konusunda kendilerine güvendiklerini ortaya çıkardı.

Ancak Musk, Model 2’nin üretimini süresiz olarak askıya alma yönünde stratejik bir karar aldı. Mühendislik ekibinin çabalarını şirketin otonom araç projesini, özellikle de otonom Robotaxi’yi geliştirmeye yönlendirdi.

Musk’ın iptal iddialarına yanıtı

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Bu haberlere rağmen Elon Musk, Model 2’nin üretiminin kalıcı olarak iptal edildiği iddialarını dolaylı olarak yalanladı.

Bu belirsizlik, Tesla’nın ürün serisinin geleceği ve özellikle otonom sürüş teknolojisini geliştirme konusundaki stratejik öncelikleri hakkında spekülasyonlara yer bırakıyor.

Odak noktasının Model 2’den Robotaxi projesine kayması, Tesla’nın gelecek planlarında önemli bir yeniden düzenlemeye işaret ediyor ve Musk’ın şirketin evriminde otonom sürüş teknolojisine verdiği önemi vurguluyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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