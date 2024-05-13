SoftBank, Alibaba hisselerinin neredeyse tamamını çekti

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SoftBank, Alibaba Group Holding Ltd’den (NYSE: BABA) neredeyse tamamen çekildiğini açıkladı. Çin teknoloji devinin hisseleri Pazartesi günü hala %4,0 civarında yükselişte.

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SoftBank bunun yerine Arm’a yatırım yapıyor

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Alibaba artık SoftBank’ın net varlık değerinin “neredeyse sıfır” yüzdesini oluşturuyor; bu oran 2020’deki %48’den büyük bir düşüşe işaret ediyor.

Japon holdingi artık yapay zekaya daha agresif bir şekilde yatırım yapıyor. Örneğin Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM), yazılı olarak net varlık değerinin %45’ini oluşturuyor. SoftBank’ın finans müdürü Yoshimitsu Goto’ya göre:

Bu, yapay zeka merkezli bir portföye geçişi gösteriyor. Arm, yapay zekaya ve bizim ve SoftBank Vizyon Fonu’nun elinde bulunan varlıklara geçişimizin temelini oluşturuyor.

SoftBank şu anda İngiliz çip tasarımcısının çoğunluk hissesine sahip.

Alibaba yarın üç aylık kazançlarını açıklayacak

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SoftBank, 2023 mali yılını BABA $ cinsinden pozisyonuna bağlı olarak yaklaşık 960 milyar Yen tutarında gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş değerleme zararı ile sonlandırdı.

Haber, Alibaba’nın dördüncü çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıklamasının planlanmasından yalnızca bir gün önce geldi. Ortak görüş, bir yıl önce hisse başına 1,15 dolar iken hisse başına 92 sent kazanılması yönünde.

Truist analisti Youssef Squali, kazanç raporu öncesinde Alibaba hisselerindeki fiyat hedefini 113 dolara düşürdü. Ancak bu yine de buradan %35’lik bir yükselişe işaret ediyor.

Hangzhou, Çin merkezli şirketin şu anda %1,18’lik bir temettü getirisi ödediğini ve bunun da yatırım portföyünüzde bulunması için başka bir iyi neden olduğunu unutmayın.

https://www.youtube.com/watch?v=CCjsbNqdq_w

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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