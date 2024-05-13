Tencent Music, ilk çeyrekte gelirinin 937 milyon dolara düşmesine rağmen net kârında %27,5 artış gördü

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Çin’in Tencent Müzik Eğlence Grubu ( TME ), Pazartesi günü duyurulduğu üzere 2024 mali yılının ilk çeyreğinde karışık bir mali manzarayla karşı karşıya kaldı.

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Tencent Music’in geliri düştü ancak kârı arttı

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Şirketin geliri %3,4 oranında hafif bir düşüşle 937 milyon dolara düşerken, net kârı 2023 yılının aynı dönemine göre %27,5 artışla 212 milyon dolara ulaştı.

Kârlılıktaki bu büyüme, operasyonlarda önemli bir toparlanma ve verimliliğin altını çiziyor.

Abone sayıları artıyor

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Şirket ayrıca seyreltilmiş hisse başına kazançta (EPS) dikkate değer bir artış olduğunu bildirdi; bu artış yıllık %24,7 artışla 0,13 dolara yükseldi.

Tencent Music’in üç aylık performansının bir diğer öne çıkan özelliği, abone tabanındaki önemli büyüme oldu; bu büyüme, şirket için bugüne kadarki en büyük çeyrekten çeyreğe artış olan 6,8 milyon abonenin eklenmesini sağladı.

Stratejik pazarlama ve operasyon optimizasyonu

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CEO Ross Liang, abone sayılarındaki olumlu değişiklikleri Çin Yeni Yılı civarında zamanlanan ve beklenenden yüksek büyümeyle sonuçlanan stratejik pazarlama girişimlerine bağladı.

“Kapsamlı sektör deneyimimizden yararlanarak ve Çin Yeni Yılı mevsimselliğinden yararlanarak etkili pazarlama kampanyalarımız, ilk çeyrekte müzik abonelerinde beklenenden daha yüksek bir artışa yol açtı.”

Karışık finansal sonuçlar, Tencent Music’in rekabetçi bir dijital müzik pazarında karşılaştığı zorlukları ve fırsatları vurguluyor.

Gelirdeki düşüş daha geniş sektör eğilimlerini yansıtırken, kar ve abone büyümesindeki önemli kazanımlar şirketin pazar konumunu ve operasyonel güçlü yönlerini etkili bir şekilde kullanma potansiyelini gösteriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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