Walgreens’in potansiyel Boots alıcılarıyla iletişime geçtiği bildiriliyor
- Walgreens, potansiyel alıcılarla ön görüşmeler yapmak için danışmanlarla birlikte çalışıyor.
- Boots - İngiltere merkezli eczane zincirinin değeri 9,0 milyar dolara yakın.
- Walgreens hisseleri şu anda 2024'ün başlangıcına göre %30'dan fazla düşüş gösterdi.
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Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ: WBA), Boots’u devralmak isteyebilecek alıcılarla temasa geçtiğine dair bir raporun ardından yazı yazmaya başlıyor.
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Boots UK’in değeri nedir?Copy link to section
Merkezi İngiltere’nin Nottingham kentinde bulunan eczane zincirinin değeri 9,0 milyar dolara yakın.
Bloomberg’in Pazartesi günkü raporuna göre Walgreens, potansiyel alıcılarla ön görüşmeler yapmak için danışmanlarla zaten görüştü.
Nasdaq listesinde yer alan firmanın gerçekten bir anlaşma sağlaması koşuluyla gelirlerle ne yapmayı planladığı belirsizliğini koruyor. Ancak bilançodaki borcun düşürülmesi bir olasılık olabilir.
Şu anda %5,47’lik sağlıklı bir temettü getirisi ödeyen Walgreens Boots Alliance’ın hisseleri, 2024’ün başına göre %30’dan fazla düşüş yaşadı.
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Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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