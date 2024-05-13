Walgreens’in potansiyel Boots alıcılarıyla iletişime geçtiği bildiriliyor

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Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ: WBA), Boots’u devralmak isteyebilecek alıcılarla temasa geçtiğine dair bir raporun ardından yazı yazmaya başlıyor.

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Boots UK’in değeri nedir?

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Merkezi İngiltere’nin Nottingham kentinde bulunan eczane zincirinin değeri 9,0 milyar dolara yakın.

Bloomberg’in Pazartesi günkü raporuna göre Walgreens, potansiyel alıcılarla ön görüşmeler yapmak için danışmanlarla zaten görüştü.

Nasdaq listesinde yer alan firmanın gerçekten bir anlaşma sağlaması koşuluyla gelirlerle ne yapmayı planladığı belirsizliğini koruyor. Ancak bilançodaki borcun düşürülmesi bir olasılık olabilir.

Şu anda %5,47’lik sağlıklı bir temettü getirisi ödeyen Walgreens Boots Alliance’ın hisseleri, 2024’ün başına göre %30’dan fazla düşüş yaşadı.

Bu gelişmekte olan bir hikaye. Daha fazla güncelleme için birkaç dakika sonra tekrar kontrol edin!

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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