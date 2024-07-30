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ABD Merkez Bankası bu haftaki politika toplantısına hazırlanırken, piyasadaki dedikodular tamamen potansiyel faiz indirimleriyle ilgili. Faiz indiriminin hemen açıklanması pek mümkün olmasa da piyasalar merkez bankasının Eylül ayından itibaren faiz indirimine başlayacağı konusunda iyimser.

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Bu beklenti, artık düşük faiz oranlarından yararlanmaya hazır hisse senetlerine yatırım yapmak için stratejik bir zaman oluşturuyor. İşte uzmanların yaklaşmakta olan faiz indirimi ortamında gelişeceğine inandıkları dört hisse senedi:

Chevron Corp (NYSE: CVX)

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Chevron, düşük faiz oranlarından yararlanmanın başlıca adayıdır.

Tarihsel olarak, faiz indirimleri ekonomik büyümeyi teşvik ederek petrol ve doğalgaza olan talebin artmasına yol açmıştır.

Bu senaryo, Chevron’un kârlılığını artırabilir ve borçlanma maliyetlerinin azalması nedeniyle yeni projeleri mali açıdan daha uygulanabilir hale getirebilir.

Chevron hisseleri şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden %15’ten fazla düşüş yaşıyor ve %4,17’lik sağlıklı bir temettü getirisi sunuyor.

Bu durum Chevron’u beklenen faiz indirimlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

AT&T Inc (NYSE: T)

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AT&T, yaklaşan faiz indirimlerinden kazanç elde etmesi muhtemel diğer bir üst düzey hisse senedi olarak öne çıkıyor.

Telekomünikasyon devi, ağ yükseltmeleri ve genişletme için önemli miktarda sermaye harcaması gerektiriyor.

Düşük faiz oranları bu yatırımları daha uygun maliyetli ve potansiyel olarak daha karlı hale getirebilir.

Ek olarak, borçlanma maliyetlerinin azalması, AT&T’nin önemli miktardaki borç yükünü yönetmesine yardımcı olarak nakit akışını iyileştirecek.

%5,87’lik temettü getirisi ile AT&T, beklenen faiz indirimlerinden önce portföyünüze dahil edilmeniz için ilgi çekici bir durum sunuyor.

Uber Technologies Inc (NYSE: UBER)

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Uber, büyüme odaklı bir şirket olarak düşük borçlanma maliyetlerinden önemli ölçüde faydalanacak.

Faiz indirimleri işin genişlemesini kolaylaştırabilir ve rekabetçi fiyatlandırma stratejilerini ve teknolojik gelişmeleri destekleyebilir.

Uber hisseleri geçen yılki satışların 3,62 katı seviyesinde işlem görse de Wall Street, mevcut seviyelere göre potansiyel %35’lik bir artışı temsil eden 87 dolarlık ortalama yükseliş hedefiyle konsensüs “satın alma” notunu koruyor.

Bu, Uber’i daha düşük faiz oranı ortamında cazip bir yatırım seçeneği haline getiriyor.

3M Co (NYSE: MMM)

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Düşük faiz oranları genellikle tüketici harcamalarını artırdığı için 3M, faiz indirimlerinden kazanç sağlayabilecek başka bir hisse senedi.

Bu, Post-it notlarından selet bandına kadar 3M’in çeşitli tüketici ürünlerine olan talebin artmasını sağlayabilir.

Ek olarak, genellikle faiz indirimlerine eşlik eden zayıf ABD doları, 3M ürünlerini uluslararası pazarlarda daha rekabetçi hale getirerek ihracatı potansiyel olarak artırabilir.

3M kısa süre önce ikinci mali çeyreğine ilişkin Wall Street tahminlerini aştı ve tüm yıl için faaliyet marjı ve düzeltilmiş hisse başına kazanç konusundaki rehberliğini yükselterek faiz indiriminden yararlanan taraf olarak çekiciliğini daha da artırdı.

Federal Rezerv potansiyel faiz indirimlerine yaklaştıkça yatırımcılar portföylerini bu değişimden faydalanacak şekilde konumlandırmayı düşünmelidir. Bu şirketlere stratejik olarak yatırım yaparak önümüzdeki aylarda portföyünüzün performansını potansiyel olarak artırabilirsiniz.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.