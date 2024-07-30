Hamster Kombat’ın HMSTR tokeni OKX piyasa öncesi vadeli işlem ticaretinde piyasaya sürülecek

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Kripto borsası OKX, popüler Telegram oyunu Hamster Kombat’ın yerel tokenı olan HMSTR için piyasa öncesi vadeli işlem ticareti sunmaya hazırlanıyor. Duyuru, 300 milyon kullanıcıyı aşan projenin ardından yapıldı.

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30 Temmuz X gönderisine göre, OKX kullanıcıları HMSTR/USDT için piyasa öncesi vadeli işlemlerde işlem yapabilecek.

HMSTR çeşitli platformlarda önceden listelenmiştir

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Piyasa öncesi ticaret, yatırımcıların listelenmeden önce tokenleri alıp satmalarına olanak tanır. Genellikle kullanıcılar tokenları istedikleri fiyatlarla rezerve ederler. Bu işlemler, kripto para birimi belirteci listelendiğinde siparişlere dönüştürülecektir.

Ticaret tezgahta gerçekleştirilir ve kullanıcıların verdikleri emirleri iptal etmelerine izin verilmez. Bu sistemde Satıcılar, gelecek tokenleri satmak için teminatlarını kullanırlar. Satıcının işlemi tamamlamayı reddetmesi durumunda kripto borsası tarafından para cezasına çarptırılır.

OKX, ilk olarak 29 Temmuz’da HMSTR’yi listeleme niyetini duyurdu. Tokenin listelenmesi, OKX’in Premarket Futures ürününün piyasaya sürülmesiyle birlikte gerçekleşti ve HMSTR, bu yeni teklif kapsamında listelenen ilk token oldu.

OKX Ticari Direktörü Lennix Lai’ye göre yeni platform, “erken aşama tokenlar için fiyat keşif sürecine” yardımcı olmak amacıyla başlatıldı.

Ancak duyuruda, ilk tekliften bahsedilmediği için neden HMSTR’nin seçildiği belirtilmedi.

Kripto borsası, HMSTR’yi pazar öncesi ticaret platformlarında sunmaya başlamış olan önemli borsalar listesine katılıyor.

Sırada ilk sıralarda yer alanlardan biri, 8 Temmuz’da tokeni pazar öncesi ticaret platformunda listeleyen Bybit’ti. Kısa süre sonra KuCon da heyecana katıldı ve X kullanıcıları 11 Temmuz’da teklifi onayladı.

Bitget farklı bir yaklaşımı tercih etti ve HMSTRBG koduyla Hamster Future Coins’i piyasaya sürdü.

Yeni teknik inceleme ayrıntıları token tahsisleri

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Hamster Kombat ayrıca 30 Temmuz’da yeni bir teknik inceleme yayınladı ve yakında çıkacak tokenlerin %60’ının oyunculara tahsis edileceğini belirtti. Geriye kalan kısım ise piyasa likiditesini sürdürmek ve “ortaklıklara ve hibelere” yatırım yapmak üzere devredilecek.

Proje, herhangi bir kuruluş tarafından desteklenmediğini ve bu nedenle HMSTR piyasaya sürüldükten sonra herhangi bir satış baskısının beklenmediğini açıkladı. Token Token Oluşturma Etkinliği ilk olarak Mayıs ayında duyurulmuştu ve şu anda Temmuz ayında yapılması planlanıyor. Yayınlandığı tarihte resmi bir tarih açıklanmamıştı.

Whitepaper’da Hamster Kombat’ın zaten “karlı bir iş” olduğu belirtildi ve şunlar eklendi:

Herhangi bir ortalama projede olduğu gibi, faturaları ödemek için ekip token tahsislerini satmanıza gerek yoktur.

Whitepaper ayrıca projenin şu anda 300 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu duyurdu. Proje oldukça hızlı bir şekilde büyük bir takipçi kitlesine ulaştı ve üç ayda ilk 200 milyona ulaştı.

Hamster Kombat’ın yaklaşan airdrop’u, bir başka popüler web3 tıklama oyunu olan Notcoin’in başarısını taklit edecek gibi görünüyor. 16 Mayıs’ta Notcoin, oyuncularına 80 milyardan fazla tokeni airdrop olarak dağıttı; bu rakam o zamanlar yaklaşık 1 milyar dolara tekabül ediyordu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.