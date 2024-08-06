Eski ECB başkanı Trichet, ‘sağlıklı’ dolar-yen düzeltmesinin geciktiğini söyledi

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Avrupa Merkez Bankası eski başkanı Jean-Claude Trichet’e göre, Japon yeninin son zamanlarda güçlenmesi ve dolar-yen kurunda önemli bir düşüşe yol açması panik nedeni olmaktan ziyade gecikmiş ve sağlıklı bir düzeltme olarak görülüyor. .

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Trichet’nin bakış açısı, değişen para politikaları, jeopolitik gerilimler ve küresel piyasaları sarsan ekonomik veriler arasında ortaya çıkıyor.

Yenin son yükselişinin arkasında üç ana etken var

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Yenin son zamanlardaki yükselişi birçok faktöre bağlanabilir.

Trichet, üç ana etkenin Japonya’nın şahin para politikası değişikliği, Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikler ve hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam verileri olduğunu vurguladı.

Bu unsurlar toplu olarak dolar-yen döviz kurunda bir düzeltmeyi tetikledi; Trichet, yenin uzun süredir devam eden aşırı değerlenmesi ve yen taşıma işlemlerinin yaygın kullanımı göz önüne alındığında vadesi geçmiş olarak tanımladı.

Bir taşıma ticareti, yen gibi düşük faiz oranlı bir para birimini borç almayı ve onu daha yüksek getirili varlıklara yatırmayı içerir.

Yen, Japonya’nın tarihsel olarak düşük faiz oranları ve düşük oynaklığı nedeniyle bu stratejinin favorisi oldu.

Ancak Japonya Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranını artırma ve tahvil alım programını azaltma yönündeki son kararı yende hızlı bir değer artışına yol açarak doların geçen hafta yen karşısında yaklaşık %5 düşmesine neden oldu.

Dolar-yen düzeltmesinin küresel piyasalarda da dalgalanma etkileri oldu.

İsviçre Frangı ve ABD Hazinesi gibi güvenli liman varlıklara talep artarken, borsalarda dalgalanma yaşandı.

Trichet, perspektifi korumanın önemini vurguladı ve düzeltmenin piyasanın uzun vadeli sağlığı açısından faydalı olabileceğini öne sürdü.

Volatiliteye rağmen ABD, Avrupa ve küresel ekonomilerde paniğe olan ihtiyacı azaltan olumlu gelişmelerin olduğuna dikkat çekti.

ABD ekonomik görünümü ve Fed politikası

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ABD ekonomik manzarası son piyasa hareketlerinin odak noktası olmuştur. Temmuz ayı iş raporunun beklenenden zayıf gelmesi resesyon endişelerini artırdı ve Fed’in faiz indirimine ilişkin piyasa beklentilerinin artmasına yol açtı.

CME Group’un FedWatch aracına göre, piyasalar artık Fed’in bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık indirim beklentisine göre %75 oranında 50 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Bu gelişmelere rağmen Trichet, kısa vadeli verilere aşırı tepki verilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Trichet, CNBC’nin “Squawk Box Europe” programına yaptığı açıklamada, mevcut verilerin acil faiz indirimini desteklemediğini, Fed’in piyasada gereksiz endişe yaratabilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini öne sürdüğünü söyledi.

Kendisi aynı zamanda ABD ve Euro Bölgesi’ndeki enflasyondaki sürekli düşüş sürecinin ekonomik istikrarın olumlu bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Trichet sağduyulu ve ihtiyatlı olmanın önemini vurguluyor

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Son piyasa hareketlerinin beklenmedik doğasını kabul eden Trichet, temkinli bir iyimser bakış açısını sürdürdü.

Sağduyu ve tedbirin önemini vurguladı, paniğe karşı tavsiyede bulundu ve gelen verilerin kapsamlı bir analizinin gerekliliğini vurguladı.

Yenin değer kazanması ve bunun sonucunda ortaya çıkan piyasa düzeltmesinin, daha geniş ekonomik temellerin sağlam kalması koşuluyla, sonuçta sağlıklı bir ayarlama olarak görülebileceğini öne sürdü.

Japonya’nın para politikasındaki değişim, jeopolitik gerilimler ve ABD ekonomik verilerinin yol açtığı son dolar-yen düzeltmesi, Trichet tarafından gerekli bir ayarlama olarak görülüyor.

Bu tür düzeltmeler sırasında piyasadaki oynaklık kaçınılmaz olsa da, genel ekonomik görünüm olumlu olmaya devam ediyor ve paniğe kapılmanın acil bir nedeni yok.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.