Trump’lar kriptoyu yeniden harika yapacak mı?

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Beyaz Saray’da bir dönem daha göreve gelmeyi hedefleyen ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kripto paraları koz olarak kullanmaya başladı.

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Kripto çılgınlığı ailede yaygınlaşmış gibi görünüyor; Trump kardeşler de bu akımdan paylarını alıyorlar.

Trump başlangıçta kripto paralara sıcak bakmıyordu; bu durum daha önce Bitcoin’i suçlular için bir araç olarak adlandırdığı açıklamalarından da anlaşılıyordu.

Ancak 2022’de NFT alanına adım attığından beri duruşu yumuşadı ve bunun da bariz nedenleri var.

NFT’lerden kripto bağışlarına

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45.000 NFT’den oluşan ilk NFT koleksiyonu 4,6 milyon dolara satıldı. O zamanlar, token’lara sahip olan firma olan NFT INT LLC, Donald Trump’ın blockchain tabanlı avatarlarının 2024 başkanlık kampanyasıyla bağlantılı olmadığını iddia etti.

Bu eğilimin devam ettiği görülüyor; milyarder artık kripto paralara, özellikle de Bitcoin’e olan yeni aşkını açıklamaktan çekinmiyor olsa da, Nashville’deki dünyanın en büyük Bitcoin Konferansı’na katılımını anmak için sınırlı sayıda Bitcoin temalı spor ayakkabı çıkardı.

Ayakkabıları satan platform, geçen sefer olduğu gibi Trump’ın başkanlık kampanyasıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti. Ancak Trump kampanyası kripto paralara yabancı değildi ve kripto para cinsinden siyasi bağışları kabul etmeye açıktı.

Kampanya, Bitcoin, Ethereum, Ripple’ın XRP’si ve dolara sabitlenmiş USDC stablecoin’i gibi çeşitli kripto para birimlerinde kısa sürede 4 milyon doların üzerinde para topladı. Trump’ın kripto yanlısı duruşu, yıllardır sektör üzerinde düzenleyici netlik talep eden kripto sektöründeki seçmenlerin kalbini kazandı. Trump, iktidara geldiğinde bunun sözünü veriyor.

Kriptoyu tekrar harika hale getirin

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Trump, Biden yönetiminin dijital varlıklar alanına yönelik düşmanlığını alenen dile getirdi ve mitinglerinde bunu “benimseyeceğine” yemin etti. Bitcoin 2024 konferansında, menkul kıymetler başkanı olarak görev yaptığı dönemde kripto sektörüne yönelik çok sayıda baskıya maruz kalan SEC başkanı Gary Gensler’i görevden alacağını söyledi.

Kripto para taraftarı JD Vance’i aday arkadaşı olarak seçerek kripto para yanlısı tutumunu daha da pekiştirdi. Vance ayrıca SEC’yi ‘kripto para yok’ duruşu nedeniyle yerden yere vurdu.

Ancak onun asıl kozunu, Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis’in senatoya sunduğu Bitcoin rezervi kurma planları oluşturuyor.

Trump, ABD hükümetinin 6 Ağustos itibarıyla 11 milyar dolardan fazla kripto para birimini barındırdığı bildirilen devasa BTC rezervlerine el koymasını istiyor. Tarihsel olarak, çeşitli baskılar sırasında ele geçirilen bu fonlar açık artırmalar yoluyla satıldı, ancak başkan adayı bunun yerine bir HODL stratejisini savundu.

Başkan adayı, Bitcoin’in piyasa değeri bakımından altın ve gümüşü geçeceğini umuyor.

Trump’ın desteğinin gerçek mi yoksa siyasi bir taktik mi olduğu tartışma konusu olsa da, onun bu kararından dönmesinin kripto para üzerindeki etkileri hem kendisi hem de daha geniş kripto para sektörü için derin oldu.

Başkan Joe Biden’ın görevden ayrılmasının ardından, demokrat aday Kamala Harris de selefine büyük ölçüde karşı olan topluluğun desteğini toplamak için kripto para sektörüyle etkileşime geçmek amacıyla benzer bir yaklaşım benimsedi.

Aileden geliyor

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Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump da desteklerini dile getirerek sektöre adım attı.

Trump Jr. junior, “bankacılık dünyasını” ele geçirecek ve merkeziyetsizlik kavramını tanıtmaya yardımcı olacak kripto para destekli bir platform başlatma planlarını duyurdu. Bu, Trump’ın tek resmi projesi olacak.

Kripto sektöründe yeni bir trend haline gelen olası bir meme coin’in piyasaya sürülmesini bekleyen birçok kişi için bu durum sürpriz oldu.

Eric Trump da kripto paralara ve merkezi olmayan alana “aşık olduğunu” iddia ediyor ve benzer bir duyuru yapacağını ima ediyor.

I have truly fallen in love with Crypto / DeFi. Stay tuned for a big announcement…@Trump @realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr — Eric Trump (@EricTrump) August 6, 2024

Ancak her iki kardeş de Trump temalı çok sayıdaki meme coin’in kendileri ve babalarıyla ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

I love how much the crypto community is embracing Trump. It’s absolutely incredible, but beware of fake tokens claiming to be part of the Trump project. The only official project will be announced directly by us, and it will be fair for everyone. Don't be fooled—stay tuned for… — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 8, 2024

Trump’ın en küçük oğlu Barron Trump da kripto alanında manşetlere çıktı ancak bu iyi bir şey değildi.

TrumpCoin (DJT) meme token’ı ile ilişkilendirildi; bu token’ı basan cüzdanın yaklaşık 2 milyar token’ı satmasının ardından token’lar %90’ın üzerinde düşüş yaşadı.

Daha olumlu bir not olarak, Trump’lar kripto para birimlerini 2024’te önemli bir konuşma konusu haline getirmede önemli bir rol oynadılar. Bunun bu gelişen sektör için nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.