USD/CNY analizi: Çin’in GSYİH verilerinden sonra renminbi görünümü

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Çin renminbisi, ülkenin son GSYİH, endüstriyel üretim ve perakende satış verilerini yayınlamasının ardından ABD dolarına karşı sabit kaldı. USD/CNY döviz kuru, bu ayın en düşük noktasının %1,54 üzerinde, 7,1178’de işlem görüyordu.

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Çin GSYİH verileri

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Çin ekonomisi, Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) son GSYİH verilerini yayınlamasının ardından beklenenden daha yavaş bir oranda büyümeye devam etti.

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Rakamlar, ekonominin 3. çeyrekte %0,9 büyüdüğünü ve analistlerin %1,0’lık tahminini kaçırdığını ortaya koydu. İkinci çeyrekte %0,7 büyümüştü.

Bu büyüme, %4,6’lık yıllık bir büyümeye dönüştü, bu da Q2’nin %4,7’lik büyümesinden daha düşüktü. Bu da analistlerin beklentileriyle uyumluydu, ancak Pekin’in belirlediği %5’lik hedefin altındaydı.

Çin ayrıca diğer güçlü ekonomik rakamları da yayınladı. Perakende satışları, bir önceki çeyrekte %2,1 büyüdükten sonra Eylül ayında %3,2 oranında toparlandı.

Bu önemli bir rapor çünkü son öncü göstergeler perakende sektörünün yavaşladığını gösterdi. Örneğin, lüks sektöründeki en büyük marka olan LVMH, işinin üçüncü çeyrekte pazarın gerisinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Alibaba, JD.com ve PDD Holdings gibi diğer Çinli online perakendeciler de beklenenden daha zayıf rakamlar yayınladı.

Çin’in perakende satışları, kötüleşen işgücü piyasası ve daha fazla insanın harcamadan ziyade borç azaltımına öncelik vermesi nedeniyle zayıftı. Invezz’e yazdığı bir notta, 35 yaşındaki bir kadın olan Maggie Wang şunları söyledi:

“Ekonomi iyi gitmiyor ve bu nedenle bu yıl harcamalarımızı kasıtlı olarak azalttık. İşler düzelene kadar öncelikle borcumuzu azaltmaya odaklanıyoruz.”

Çin perakende satışları, endüstriyel üretim ve konut fiyatları

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Ülkedeki enflasyon durumu nedeniyle perakende satışları muhtemelen iyi performans gösterdi. Bu haftanın başlarında yayınlanan veriler, ana Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda %0,4’ten %0,0’a ve yıllık bazda %0,6’dan %0,4’e düştüğünü gösterdi.

Başka bir rapor, Çin’in endüstriyel üretiminin Eylül ayında mütevazı bir iyileşme gösterdiğini gösterdi. Yıllık bazda %5,4 büyüdü, bu da %4,6’lık medyan tahmininden daha yüksek. Ağustos ayında %4,5 genişledi. İşsizlik oranı bir önceki aydaki %5,3’ten %5,1’e yükseldi.

USD/CNY de zayıf konut verilerine tepki gösterdi. NBS, konut fiyat endeksinin Ağustos ayındaki %5,3’ten Eylül ayında %5,8’e düştüğünü söyledi.

Dolayısıyla bu rakamlar, yakın zamanda açıklanan teşvik paketi sayesinde ekonominin önümüzdeki aylarda da iyi performans göstermeye devam edeceği anlamına geliyor.

Hükümet harcamaları artırmak ve stratejik sektörlere yatırım yapmak için çalışıyor. Örneğin, Pekin’in borç konusundaki ulusal politikasını değiştirmesinin ardından çöken gayrimenkul sektörünü kurtarmak için 70 milyar dolardan fazla fon açıkladı. Bloomberg analistleri bir notta şunları söyledi:

“Beklenenden daha güçlü manşet okumaları… Çin ekonomisinin düzelmekte olduğu anlamına gelmiyor. İleriye baktığımızda, ekonominin hız kazanmasını bekliyoruz, ancak yalnızca kademeli olarak.”

Federal Rezerv faiz indirimleri

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USD/CNY ve USD/CNH döviz kurları da ABD’deki son ekonomik verilere ve bunların Fed üzerindeki etkilerine tepki gösterdi.

Perşembe günü yayınlanan veriler, başlık perakende satışlarının Ağustos ayındaki %0,1’den Eylül ayında %0,4’e yükseldiğini, %0,3’lük medyan tahmininden daha yüksek olduğunu gösterdi. Satışlar yıllık bazda %1,74 arttı.

Gıda ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın hariç tutulduğu çekirdek perakende satışları, Ağustos ayındaki %0,2 seviyesinden Eylül ayında %0,5’e yükselerek, %0,1 olan medyan tahminin üzerine çıktı.

Perakende satışları iki nedenden dolayı önemli sayılardır. Birincisi, perakende sektörü ABD’deki en büyük işverenlerden biridir. İkincisi, Amerikan GSYİH’sinin en büyük kısmı olan tüketici harcamalarının iyi bir tahminidir.

Daha fazla veri, ABD imalat üretiminin Eylül ayında %0,4, endüstriyel üretimin ise ay boyunca %0,3 düştüğünü gösterdi. Bu düşüşler, çoğu analistin beklediğinden daha kötüydü. ABD’deki ilk işsizlik başvuruları 241 bine yükselirken, devam eden başvurular 1,867 milyona düştü.

Bu sayılar, Federal Rezerv’in önümüzdeki toplantılarda muhtemelen baskı altında kalacağı anlamına geliyor. Analistler, bankanın son toplantıda düşürdüğü %0,50 yerine %0,25 oranında bir faiz indirimi tercih edeceğini öngörüyor.

USD/CNY teknik analizi

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USD/CNY grafiği TradingView tarafından

Günlük grafik, USD/CNY döviz kurunun Eylül ayında 7.017’de dip yaptığını ve 7.12’ye sıçradığını gösteriyor. 11 Eylül’den bu yana en yüksek noktasına sıçradı ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergeleri yukarıyı işaret ediyor, yani yükseliş momentumu var.

Bu nedenle, boğalar 7.20’deki bir sonraki önemli direnç noktasını hedefledikçe USD/CNY döviz kuru muhtemelen yükselmeye devam edecektir. Çift 7.017’deki önemli desteğin altına düşerse daha fazla düşüş doğrulanacaktır.