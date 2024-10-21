ATOM, MEW, POPCAT günlük kazanımlara öncülük ediyor, Bitcoin yükseliş eğilimine rağmen duraklıyor

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Bitcoin, pazartesi günü kripto para biriminin fiyatı günün erken saatlerinde 69.408 dolarlık aylık zirveye ulaştıktan sonra %2,2’den fazla düşüşle sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

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Altcoin piyasası oldukça sakin seyretti; ilk 99 altcoin gün boyunca mütevazı kazançlar elde etti; ATOM, MEW ve POPCAT listelerin zirvesinde yer aldı.

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Kripto para piyasasının toplam kapitalizasyonu 14 Ekim’den bu yana istikrarlı bir şekilde arttıktan sonra yaklaşık %3 düştü; Bitcoin’in hakimiyeti ise 10 Ekim’de kaydedilen %55,75’lik aylık zirveden %51,33’e geriledi.

BTC’nin yükselişindeki yavaşlama, yatırımcıların karlarının bir kısmını bozdurduklarını veya muhtemelen fonlarını altcoin’lere kaydırdıklarını gösteriyor; bu durum, öncü kripto paranın hakimiyet metriklerinin sürekli düşmesiyle destekleniyor.

Genellikle böyle bir senaryo, merakla beklenen altsezonun yakında sona erebileceğine işaret eder.

Altcoin sezonu, tarihsel olarak Bitcoin’in dar bir aralıkta konsolide olması ve uzun süreler boyunca yatay hareket etmesiyle başlar.

Ancak bazı metrikleri göz önünde bulundurduğumuzda Bitcoin’in yükselişinin henüz bitmemiş olabileceği görülüyor.

Öncelikle, Bitcoin borsa yatırım ürünlerine olan talepte büyük bir artış yaşandı; sadece geçen hafta 2,1 milyar dolarlık inanılmaz bir talep artışı yaşandı.

Bu, piyasaya sürüldüğünden bu yana toplam girişleri 20 milyar doların üzerine çıkardı; bu, altının ulaşmasının yaklaşık beş yıl sürdüğü bir dönüm noktası.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, bu girişlerin çoğunun Avrupa piyasalarından geldiğini, zira sakinlerin BTC ETF ürünlerine 105 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını ve bunun tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu belirtti.

BTC fiyatının yükselişinin devam etmesini destekleyebilecek bir diğer faktör ise ABD’de yaklaşan seçimlere ilişkin iyimserlik.

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump anketlerde potansiyel kazanan olarak öne çıkıyor ve piyasa bunu sadece Bitcoin için değil, genel kripto para sektörü için de olumlu olarak görüyor.



Bu arada Demokrat Parti adayı Kamala Harris de sektöre yönelik tavrını yumuşatarak, bu alanda inovasyonu ve yatırımları destekleme sözü verdi.

Birçok piyasa gözlemcisi Trump’ın kazanmasının Bitcoin fiyatını altı haneli rakamlara çıkarabileceğine inanırken, bazıları ise kimin kazanacağından bağımsız olarak bir boğa piyasasının başlayacağını söylüyor.

Coinshares’in 21 Ekim tarihli Dijital Varlık Fonu Akışları Haftalık Raporu’nda bildirildiği üzere, Trump’ın zaferine yönelik umutlar da kripto para piyasasına genel girişleri körüklüyor.

Şirket, geçen hafta kripto ürün yatırımlarının 2 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bitcoin’in yükselişini destekleyebilecek bazı makroekonomik faktörler de mevcut.

Özellikle Japonya’da manşet enflasyonun %2,5’e gerilediği zayıf enflasyon, Japonya Merkez Bankası’nın yakın zamanda faiz oranlarını artırmasının pek olası olmadığını gösteriyor ve bu durum USD/JPY paritesinde bir yükselişe yol açıyor.

Ayrıca Çin’in son dönemdeki faiz indirimleri ve ekonomik büyümeyi canlandırma çabaları küresel likiditeyi artırdı ve Bitcoin gibi risk varlıklarına potansiyel olarak fayda sağladı.

Bu faktörler bir araya geldiğinde Bitcoin’de yükseliş için uygun bir ortam oluşuyor ve bu durum BTC yükselişinin henüz bitmemiş olabileceği ve kısa vadeli yatırımcıların sadece biraz kar elde ediyor olabileceği gerçeğini güçlendiriyor.

Ancak Bitcoin buradan itibaren yatay hareket ederse, yatırımcıların Bitcoin ile birlikte hareket etmeye başlayan altcoinlere yönelme olasılığı artıyor.

Böyle bir senaryonun olası göstergeleri BTC hakimiyetinin daha da düşmesi olacaktır.

Basın saatinde Bitcoin 66.900$ civarında seyrediyordu. Günün önde gelen altcoinleri şu şekildeydi:

Kozmos Merkezi

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Cosmos Hub (ATOM) geçtiğimiz gün %4,4 yükseldi, 4,85 dolardan işlem gördü ve basın saatinde piyasa değeri 1,89 milyar dolardı. Altcoin ayrıca 21 Ekim’de 5,04 dolarlık günlük bir zirveye ulaşarak haftalık en düşük seviyesi olan 4,24 dolardan %18,8 yükseldi.

Kaynak: CoinMarketCap

ATOM’un fiyatındaki yükseliş, günlük işlem hacminde de %150 artışla 310 milyon doların üzerine çıkmasıyla gerçekleşti.

Ralli, 15 milyar doların üzerinde yönetilen varlığa sahip varlık yöneticisi Grayscale’in, yatırım ürünlerine ATOM ve AKT, FET, INJ, OM, RUNE, SEI ve TIA gibi diğer Cosmos varlıklarını eklemeyi düşündüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.

Grayscale’in ATOM’u desteklemeye karar vermesi, projeye bir güvenilirlik katmanı ekleyerek kurumsal ilgiyi projeye çekecektir.

Bir köpeğin dünyasındaki kedi

Kedi ve köpek dünyasında (Mew) piyasa değeri 900 milyon doları aşarak günün erken saatlerinde 0,010 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Meme coin son bir günde %5 artış gösterirken, 30 günlük kazancı %78’in üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: CoinMarketCap

MEW’un son yükselişi, Güney Koreli büyük kripto para borsası Upbit’in MEW için işlem çifti olarak Kore Wonu’nu (KRW) eklediğini açıklamasının ardından geldi.

Genellikle Upbit gibi büyük bir borsada listelenme, ilgili kripto para biriminin fiyatını daha fazla yatırımcıya açtığı için önemli ölçüde yükseltir.

Bu arada, MEW’nin işlem hacmi de geçtiğimiz gün %440 artarak 453 milyon doların üzerine çıktı ve hızlı yükseliş sırasında güçlü bir piyasa katılımı sergiledi. Bir coin’in fiyatındaki artışla birlikte artan hacim, devam eden bir yükselişe daha fazla yakıt sağlayabilecek güçlenen bir boğa trendini gösteriyor.

Pop kedi

Popcat (POPCAT), günün erken saatlerinde 1,42 dolarlık bir günlük zirveye tanık olduktan sonra, basın saatinde 1,29 dolardan işlem görerek önceki gününün %3,6 üzerinde durdu. Meme coin, Eylül ayındaki en düşük noktasından %160’ın üzerinde yükseldi ve yazı yazılırken piyasa değeri 1,26 milyar dolardı.

Kaynak: CoinMarketCap

Popcat’in son fiyat performansı son bir ayda daha fazla yatırımcıyı cezbetti ve 22 Eylül’de 68.329 yatırımcıdan 77.700 yatırımcıya ulaştı.

1D POPCAT/USDT fiyat grafiğinde, meme coin’in fiyatı 1,2701 dolardaki orta Bollinger Bandına yakın seyrederken, Göreceli Güç Endeksi 6 Ekim’de görülen aşırı alım seviyelerinden 54’lük nötr bir okumaya geriledi ve bu da meme coin’in ivme kaybettiğini gösteriyor.

1,27$ destek seviyesinin altına daha fazla düşüş yaşanması trendin tersine döndüğünü teyit edecek ve ardından meme coin, Bollinger Bandının alt seviyesi olan 1,0074$’lık alt destek seviyesine düşebilir.