Boeing’in yeni iş sözleşmesi, grev ve hisselerin yükselişi arasında dört yıl boyunca 1 milyar dolarlık ücret faturasını hedefliyor

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Reuters’ın derlediği analist tahminlerine göre, Boeing’in operasyonlarını önemli ölçüde aksatan grevi sona erdirmek için tasarlanan yeni bir iş sözleşmesi teklifi nedeniyle 1 milyar doların üzerinde ücret gideri yapması bekleniyor.

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Bu maliyetlere rağmen Boeing hisseleri pazartesi günü %4 oranında yükseldi ve yatırımcıların bir aydır devam eden grevin yakında sona erebileceği yönündeki iyimserliğini yansıttı.

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Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği sendikası tarafından temsil edilen yaklaşık 33.000 işçinin, Çarşamba günü yeni sözleşme teklifi üzerinde oylama yapması bekleniyor.

Bir aydan fazla bir süre önce başlayan grev, Boeing’in en çok satan 737 MAX uçakları da dahil olmak üzere birçok önemli modelin üretimini durdurdu ve şirkette önemli gecikmelere ve mali sıkıntılara neden oldu.

Oylamanın zamanlaması, Boeing’in üçüncü çeyrek kazanç raporuyla aynı zamana denk geliyor; şirketin, kısmen grevin etkisi nedeniyle önemli bir zarar bildirmesi bekleniyor.

Boeing’in işçilere yeni teklifi

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Yeni iş sözleşmesi teklifi, işçilere dört yıl boyunca yüzde 35 maaş artışı, 7.000 dolar onay primi, yeniden yürürlüğe giren teşvik planı ve artırılmış emeklilik katkıları sağlıyor.

Boeing, çalışanların 401(k) emeklilik planlarına tek seferlik 5.000 dolarlık katkı sözü verdi; ayrıca işverenlerin %12’ye varan katkıları da olacak.

Bu şartlar, grevdeki işçiler tarafından reddedilen Boeing’in daha önceki teklifine göre bir iyileştirmeyi temsil ediyor.

Öneri, sendikanın başlangıçtaki yüzde 40’lık ücret artışı talebini karşılamasa da, grevin çözülmesine doğru önemli bir adım teşkil ediyor.

JP Morgan analisti Seth Seifman anlaşma hakkında yorum yaparak şunları yazdı:

“Ama üyeler kabul edecek mi? Kesin olarak söyleyemeyiz, ancak sendikanın talep ettiği her şeyi sunuyor gibi görünüyor.”

Analistler, ücret artışları ve ikramiyelerin Boeing’e 1 milyar dolardan fazla maliyet çıkaracağını tahmin ediyor.

Jefferies analisti Sheila Kahyaoglu, yeni sözleşme şartları uyarınca ücretlerle ilgili giderlerin yaklaşık 1,3 milyar dolar olmasını bekliyor.

Boeing üretimi yeniden canlandırmada zorluklarla karşı karşıya

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İşçiler yeni anlaşmayı onaylasa bile Boeing, grev öncesi üretim seviyelerine geri dönme konusunda önemli zorluklarla karşı karşıya kalacak.

Grev, Boeing’in 737 MAX’ın yanı sıra 767 ve 777 geniş gövdeli uçaklarının da aralarında bulunduğu en karlı modellerinin üretimini durdurdu.

RBC Capital Markets analistleri, grevden sonra üretimin tam olarak toparlanmasının genellikle 6 ila 12 ay sürdüğünü belirtti.

RBC analistleri, “Üstelik grevin zaten kırılgan olan tedarik zinciri üzerindeki etkisinin de belirsiz olduğunu” belirterek, Boeing’in üretim toparlanmasını uzatabilecek ek risklere dikkat çekti.

Boeing hisseleri finansal engellere rağmen yükseliyor

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Ücretlerle ilgili maliyetlerin yarattığı mali yüke ve devam eden aksaklıklara rağmen Boeing hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde 161 dolardan işlem görüyordu.

Bu, grev başlamadan hemen önce 12 Eylül’den bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor ve yatırımcıların şirketin anlaşmazlığı yakında çözebileceği ve üretimi yeniden başlatabileceği yönündeki iyimserliğini gösteriyor.

Öte yandan, iş jeti üreticisi Textron’un Kansas, Wichita tesisindeki yaklaşık 5.000 işçi, %31 oranında ücret artışı sağlayan beş yıllık bir sözleşmeyi kabul ettikten sonra işe geri döndü.

Bu gelişme havacılık sektöründe Boeing’in de yakın zamanda işçi sorunlarını çözme yolunda ilerlemesi umudunu artırıyor.

Sözleşme oylaması heyecanla beklenirken, Boeing hala üretimi hızla artırma ve grevin zaten gergin olan tedarik zinciri üzerindeki daha geniş etkisini yönetme zorluğuyla karşı karşıya.