Boeing grevi, işçilerin %35’lik maaş artışı teklifini reddetmesiyle devam ediyor

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Boeing’in grevdeki işçileri, havacılık devinin revize edilmiş teklifini reddederek, 13 Eylül’de başlayan grevi uzattı.

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Dört yıl boyunca yüzde 35’lik bir ücret artışı öngören teklif, Uluslararası Makinist Havacılık ve Uzay İşçileri Birliği (IAM) sendikasının üyelerinin yüzde 64’ü tarafından reddedildi.

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İkinci teklif grevdeki işçileri ikna edemedi

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Son ret, Boeing çalışanlarının önerilen bir anlaşmayı reddettiği ikinci olay oldu.

Geçtiğimiz ay sendika üyelerinin %95’i şirketin ilk teklifine karşı oy kullandı ve bu durum iş gücündeki hayal kırıklıklarını daha da artırdı.

Şirketin operasyonlarında önemli üretim gecikmelerine yol açan greve 30 binden fazla Boeing çalışanı katılıyor.

Sendika temsilcileri yaptıkları açıklamada işçilerin memnuniyetsizliğine vurgu yaptı.

IAM, “10 yıllık fedakarlıklardan sonra hala telafi etmemiz gereken bir mesafe var ve müzakereleri derhal yeniden başlatarak bunu başarabileceğimizi umuyoruz” dedi.

Bu işyeri demokrasisidir ve aynı zamanda bir şirketin çalışanlarına her yıl kötü davranmasının sonuçlarının da olduğunun açık bir kanıtıdır.

Boeing, üretimdeki yavaşlama nedeniyle 6 milyar dolar zararla karşı karşıya

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Ağustos ayında görevi devralan Boeing CEO’su Kelly Ortberg, şirketin kritik bir kavşakta olduğu uyarısında bulundu.

Boeing, bölümler genelinde toplam 6 milyar dolarlık kayıpla artan zararlar bildirdi.

Ticari uçak işletmesi son çeyrekte 4 milyar dolar işletme zararı yaşarken, savunma bölümü 2,4 milyar dolar zarar bildirdi.

Ortberg, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada şirketin sıkıntılarını kabul ederek şunları söyledi:

Bu, dönmesi biraz zaman alacak büyük bir gemi, ama döndüğünde tekrar büyük olma kapasitesine sahip.

Operasyonel aksaklıklar ve uzay programı zorlukları

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Grev, Boeing’in bu yılın başlarında bir yolcu uçağında meydana gelen havadaki patlamanın üretim sorunlarını gündeme getirmesiyle başlayan artan zorluklarına bir yenisini daha ekledi.

Uzay operasyonlarında da aksamalar yaşandı; Starliner uzay aracı astronotları taşımadan Dünya’ya erken dönmek zorunda kaldı ve bu durum kalite ve güvenlik konusunda endişelere yol açtı.

Ortberg, Boeing’in itibarının zedelendiğini kabul ederek, şirket içinde değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

“Sorunların daha da derinleşmesini önlemeli ve temel nedenleri belirlemek, düzeltmek ve anlamak için birlikte daha iyi çalışmalıyız” dedi.

İşgücü kesintileri ve tedarik zinciri kesintileri

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Boeing’in bu ayın başlarında iş gücünün yaklaşık %10’unu işten çıkarmayı planladığını duyurması, zorlukları daha da artırdı.

Grevin üretimi aksatması nedeniyle birçok çalışan da ücretsiz izne ayrıldı.

Şirket ayrıca iş bırakma eyleminin etkisini yönetmek için tedarikçilerle yakın bir şekilde çalışıyor.

Ortberg, yatırımcılara grev sona erdikten sonra faaliyetlerin yeniden başlatılmasının zor olacağını söyledi.

“Bunu açmak, kapatmaktan çok daha zordur. Bu yüzden bunu doğru yapmamız çok kritik, kesinlikle kritik,” dedi.

Şirket, uygulamaya hazır detaylı bir işe dönüş planına sahip ancak bunun dikkatli bir şekilde uygulanmasının önemini vurguladı.

Siparişlerin birikmesi Boeing’e umut ışığı oldu

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Ortberg, finansal zorluklara rağmen Boeing’in yaklaşık 5.400 uçak siparişi gibi önemli bir sipariş birikimine sahip olduğunu ve bunun şirketin toparlanma açısından iyi bir konumda olduğuna inandığını belirtti.

Ancak analistler, istikrara giden yolun kolay olmayacağı konusunda uyarıyor.

S&P Ratings’ten Ben Toscanos, “Hem operasyonel hem de finansal açıdan toparlanmaları gereken çok şey var,” dedi.

İlk adım grevi çözmek olacak… bakalım nasıl sonuçlanacak.”

Ortberg, Boeing’in iç kültürünü değiştirmeye odaklanan, iş birliğini ve hesap verebilirliği vurgulayan bir strateji taslağı hazırladı.

“Şimdi önceliğimiz çalışanlarımız ve müşterilerimizle olan güveni yeniden tesis etmek” dedi.