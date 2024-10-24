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David Einhorn, Peloton Interactive Inc’in (NASDAQ: PTON) mevcut seviyelerde “önemli ölçüde değerinin altında” olduğunu söylüyor.

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Hatta 1996 yılında kurduğu hedge fonu Greenlight Capital, bu hissiyatı yansıtmak için Ağustos ayında bağlı fitness şirketinin 6,8 milyon hissesini satın aldı.

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Yine de Peloton hissesinin şu anda yatırım yapmak isteyeceğim bir isim olduğuna tam olarak ikna olmuş değilim.

Neden? Çünkü bir sürü zorluk bu egzersiz ekipmanı üreticisini rahatsız etmeye devam ediyor.

Peloton hissesi konusunda neden ihtiyatlı olduğumu açıklıyorum

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Peloton hisseleri, Ağustos ortasında açıklanan son kazanç raporundan bu yana iki katından fazla değer kazandı.

Nasdaq’ta listelenen şirket Wall Street tahminlerinin üzerinde geldi ancak ben yine de mali raporuna en iyi ihtimalle “B” notunu verirdim.

Çünkü yatırımcıların bu kadar heyecan duyduğu pozitif FAVÖK ve serbest nakit akışı rakamları GAAP dışı rakamlardı.

Bu nedenle, ben uzun vadede PTON için bunun ne anlama geldiği konusunda temkinli davranıyorum.

Peloton son haftalarda sert bir yükseliş kaydetti çünkü vadesi yaklaşan borçlarını yeniden finanse etmeyi başardı.

Ancak yine de yakın vadede bilançosunu güçlendirmek için borçlarındaki aşırı düşük faiz oranını %5,5’e kadar çıkarmak zorunda kaldı.

Ancak uzun vadede borçlara uygulanan yüksek faiz oranı daha yüksek maliyetlere yol açacaktır.

Peki, yeniden finansman uzun vadede PTON hisse senedi fiyatına nasıl yardımcı olacak?

İyi haberler Peloton hisselerine çoktan yansımış olabilir

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Geçtiğimiz günlerde Costco ile anlaşma imzalayan Peloton Interactive, dördüncü çeyrekteki hisse başına zararını bir yıl önceki 68 sentten sadece 8 sente düşürmek için maliyet kesintilerine başvurdu.

Ancak gerçekçi olalım, uzun vadeli kazanımları sağlamak için yapılabilecek maliyet kesintileri sınırlıdır.

Ayrıca, spor ekipmanı üreticisinin yönetimi şu anda geçici genel müdürler tarafından yürütülüyor.

Yani şirketin gelecekteki iş yönü konusunda belirsizlik var.

PTON’un yeni bir daimi CEO atamasıyla bu durum azalsa da, yeni yönetimin 4. çeyrekte %1,0 düşen abone büyümesini artırmak için işletmeye yatırım yapmayı tercih etmesi mümkün.

Ama ne yazık ki harcamaları tekrar artıracaktır.

Son olarak Peloton hisseleri Ağustos ortasından bu yana iki katından fazla arttı.

Bu da beni, bu bağlantılı fitness şirketinin hisselerinin iyi haberlerin çoğuna zaten dahil olup olmadığını merak ettiriyor.

Sonuçta, PTON için Sokak-Düşük fiyat hedefi şu anda yalnızca 2,0 dolarda bulunuyor ve bu, buradan itibaren potansiyel %65’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Sonuç olarak, Peloton hissesinin yalnızca yazma sırasında oldukça yüksek risk iştahına sahip yatırımcılar için uygun olduğunu düşünüyorum.