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Starbucks, düşen satışlar ve müşteri memnuniyetsizliğiyle boğuşurken bir liderlik değişimine gidiyor.

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Kahve zincirinin yeni atanan başkanı Brian Niccol, şirketin menüsünü sadeleştirme ve fiyatlandırma stratejisini yeniden değerlendirme planını açıkladı.

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Bu hamle, küresel satışların Temmuz-Eylül 2024 arasında %7 düşmesinin ardından geldi. Düşüş, satışların %14 düştüğü Çin’de en belirgin şekilde görüldü.

Kahve devi ayrıca personel sorunları, uzun kuyruklar ve İsrail-Gazze çatışmasıyla bağlantılı sosyal medya kampanyalarının etkisiyle ilgili eleştirilerle de mücadele ediyor.

Niccol’un temel hedeflerinden biri, karmaşık menü ve kalabalık mağazalar gibi müşteri sıkıntılarını gidermek.

Şirket, müşterilerin daha kolay gezinmesini sağlayarak ve personelin hazırlık sürelerini kısaltarak tekliflerini basitleştirmeyi planlıyor.

Niccol, yoğun saatlerde yaşanan darboğazların önlenmesi için “mobil sipariş ve ödemenin iyileştirilmesi” gerektiğini vurguladı.

Bu adımla özellikle yoğun dönemlerde genel müşteri deneyiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Çin’deki yavaşlama Starbucks’ın küresel sonuçlarını etkiliyor mu?

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Çin’deki satış düşüşü Starbucks’ı sert bir şekilde etkiledi ve bölgedeki daha geniş ekonomik zorlukları yansıttı.

Şirketin küresel ölçekte yaşadığı %7’lik düşüşe, bu pazardaki %14’lük satış düşüşü önemli katkıda bulundu.

Çin’deki ekonomik yavaşlama tüketici harcamalarını baskılarken, Starbucks’ın satış ivmesini sürdürmesi zorlaşıyor.

Şirket yönetimi, yatırımları artırmalarına rağmen müşteri trafiğindeki düşüş eğilimini telafi edemediklerini kabul etti.

Starbucks’ın operasyonel engelleri

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Starbucks, menünün karmaşıklığının yanı sıra personel sıkıntısıyla da boğuşuyor ve bu durum çeşitli şubelerinde servisin yavaşlamasına neden oluyor.

Bu zorluklar özellikle yoğun dönemlerde kuyrukların uzamasıyla müşteri memnuniyetsizliğine yol açıyor.

Şirketin personeli elde tutma ve çekme çabaları henüz bu sorunları tam olarak çözemedi ve bu sorunlar mağaza içi deneyimi etkilemeye devam ediyor.

Şirketin 2025 yılına ilişkin finansal tahminlerini askıya alma kararı, mevcut piyasadaki belirsizlikleri gözler önüne seriyor.

Satışların yavaşlaması ve maliyetlerin artmasıyla Starbucks, işini istikrara kavuşturmada önemli zorluklarla karşı karşıya.

Bu duyuru, yatırımcıların kahve devinin bu zorlukların üstesinden gelme becerisine ilişkin endişelerini yansıtarak hisse senedi fiyatında %4’lük bir düşüşe yol açtı.

Starbucks’ın önümüzdeki hafta detaylı mali sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bu sonuçlar şirketin toparlanma stratejisine dair daha fazla bilgi sağlayabilir.

Starbucks’ı etkileyen diğer faktörler neler?

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Starbucks, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından ABD merkezli bir sendikanın Filistin’e destek ifade eden sosyal medya paylaşımı nedeniyle de tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Şirket, paylaşımın resmi tutumunu yansıtmadığını vurgulayarak açıklamadan hemen uzaklaştı.

Paylaşımın kaldırılmasına rağmen sosyal medyada viral oldu ve boykot ve protesto çağrılarına yol açtı.

Olay, özellikle çatışmanın hassasiyetleri artırdığı bölgelerde Starbucks için ek halkla ilişkiler zorlukları yarattı.

Daha önce Chipotle’nin CEO’su olan Brian Niccol, bu çalkantılı zamanlarda Starbucks’a liderlik etmek üzere getirildi. Kaliforniya’dan Seattle’a sık sık gidip gelme planı, özellikle Starbucks’ın çevresel sorumluluk konusundaki duruşu göz önüne alındığında, eleştirilere maruz kaldı.

Niccol’un selefi Laxman Narasimhan, görevinden ayrılmasının üzerinden sadece 18 ay geçmişken yeni menü seçenekleri sunmaya ve servisi hızlandırmaya çalışmıştı.

Liderlik değişimi, Starbucks için müşteri güvenini yeniden kazanma ve operasyonel verimliliğini artırma yolunda kritik bir dönemi işaret ediyor.