Vitalik Buterin, yakın zamanda Ethereum’un “The Splurge” adlı yükseltmesini ele aldı ve bu yükseltmenin ağı Kuantum hesaplama tehditlerine karşı dirençli hale getireceğini iddia etti.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Buterin, 29 Ekim tarihli bir blog yazısında, bu hedefe ulaşmak için hala yapılması gereken kapsamlı çalışmalardan bahsetti ve The Splurge aşamasının Ethereum’un güvenliğini, işlem verimliliğini ve kriptografik dayanıklılığını artırmaya odaklanacağını açıkladı.

Advertisement

Buterin, paylaşımında, “Kuantum bilgisayarların, blockchain şifrelemesine gerçek bir tehdit oluşturacak kadar güçlü bir biçimde var olmadığını” belirtti.

Ona göre, mevcut kuantum bilgisayarları, erken prototipler veya cihazlar olarak, yetenekleri bakımından “gerçek değil” ve Ethereum’un güvenliği için risk oluşturabilecek anlamlı hesaplamaları henüz yapamıyorlar.

Buterin, kuantum hesaplamanın kitleler tarafından ne zaman kullanılabileceğine ilişkin zaman çizelgesinin, “güçlü kurumların eliptik eğri kriptografisini çözebilecek bir bilgisayar edinmesinden” “on yıllar” sonra geleceğini sözlerine ekledi.

Bu savurganlık, Ethereum’un The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge ve The Splurge’den oluşan ve her biri blok zincirinin farklı bölümlerini güçlendirmeyi amaçlayan çok aşamalı yol haritasının bir parçasıdır.

Splurge, Ethereum Sanal Makinesi’nin (EVM) son oyun durumunu stabilize etmeyi, “hesap soyutlamasını” tanıtmayı ve uzun vadeli ağ güvenliğini sağlamak için “gelişmiş kriptografiyi” keşfetmeyi amaçlıyor.

Ethereum’un kuantum direncini artırmak için Spkurge aşaması, hesap soyutlaması ve zk-STARK’lar gibi gelişmiş kriptografik ilkellikler aracılığıyla kuantum dirençli kriptografiyi kademeli olarak entegre edecektir.

Diğer taktikler arasında, karma tabanlı kriptografik teknikler gibi kuantum dirençli algoritmalara destek eklemek ve kriptografik anahtarların döndürülmesi de dahil olmak üzere esnek hesap güvenliğine izin vermek yer alıyor.

Ayrıca, Splurge’de ana hatlarıyla belirtilen tam homomorfik şifreleme (FHE) ve ayırt edilemezlik karartması gibi gelecekteki gelişmeler, hassas verileri ifşa etmeden güvenli hesaplamalar sağlayarak Ethereum’un savunmasını daha da güçlendirebilir ve kuantum saldırılarını daha zorlu hale getirebilir.

Splurge ayrıca Buterin’in “çok boyutlu gaz” olarak adlandırdığı bir kavram aracılığıyla Ethereum’un işlem ücreti modelini “optimize edecek”.

Amaç, “riskleri azaltırken” ölçeklenebilirliği artırmaktır.



Ethereum’un kurucu ortağına göre, yaklaşımın amacı ayrı kaynaklar için ayrı fiyatlar ve limitler getirmek ve bu sayede “en kötü durum” kaynak kullanımını azaltarak “örneğin STARK’lı karma tabanlı ikili ağaçları desteklemek için performansı optimize etme ihtiyacını” azaltmaktır.

Sınır

Copy link to section

Bu kavram yeni değil; Buterin daha önce Ethereum’un “The Verge” aşamasına yönelik planlarından bahseden başka bir blog yazısında bundan bahsetmişti.

The Verge’de odak noktası, düğüm operasyonlarının kaynak açısından daha verimli hale getirilmesidir.

Bu aşamada beklenen önemli bir değişiklik, düğümlerin büyük miktarda depolama alanı gerektirmeden blokları doğrulamasına olanak tanıyacak olan “durumsuz doğrulama”nın tanıtılmasıdır.

Bu yükseltme, Ethereum düğüm işlemlerini daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirebilir ve potansiyel olarak daha hafif cihazların doğrulama görevlerini gerçekleştirmesini sağlayabilir.

Bunu başarmak için Ethereum geliştiricileri, kuantum dirençli ve ölçeklenebilir bir seçenek sunan ancak aynı zamanda hesaplama gücü ve bellek gibi daha fazla kaynak gerektiren STARK tabanlı ikili karma ağaçlarının kullanımını araştırıyor.

Buterin’e göre; çok boyutlu gaz modellerinin uygulanması, farklı kaynak türlerine belirli gaz maliyetleri atayarak kaynak zorlanmasının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Felaket

Copy link to section

Ethereum’un kurucu ortağı, 21 Ekim tarihli blog yazısında, Ethereum Staking’in merkezileştirilmesinin azaltılması gibi bazı temel sorunları ele alacak olan “Scourge” aşamasının ayrıntılarını açıkladı. Buterin, bunun %51 saldırıları ve işlem sansürü riskini artırabileceğini söylüyor.

Buterin, bu sorunu ele almak için iki kademeli bir staking modeli önerdi: Bir kademe “risk taşıyan” (kesilebilir) staking için, diğeri ise “risk içermeyen” (kesilemez) staking için.

Bu kurulum, ödüller ve riskler arasında denge kurmayı ve birkaç büyük oyuncunun ağ üzerinde çok fazla kontrol sahibi olmasını önlemeyi amaçlıyor.