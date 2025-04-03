ABD Başkanı’nın ülkenin dış ticaret açığını azaltmak amacıyla birçok ülkeye kapsamlı gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından küresel finans piyasaları bu sabah çalkantılı bir dönemden geçiyor.

Trump’ın yeni tarifelerinin özellikle ABD’ye önemli gelir sağlayan Avrupalı şirketleri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Bank of America Securities analistlerine göre bu şirketlerden ikisi Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk ve İngiliz tıbbi ekipman üreticisi Smith & Nephew.

Novo Nordisk A/S (NYSE: NVO)

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BofA, Trump’ın gümrük vergilerinin, gelirinin yarısından fazlasını ABD’den sağlayan kilo verme ilacı devi Novo Nordisk’in hisseleri üzerinde önemli bir baskı oluşturmasını bekliyor.

Novo Nordisk’in Genel Müdürü Lars Fruergaard Jorgensen, Cumhuriyetçi liderin Avrupa’ya yönelik önemli gümrük vergileri uygulamaya devam etmesi halinde daha yüksek fiyatlar ve hatta ilaç sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İlaç firmasının 4. mali çeyreğinde beklenenden daha iyi kâr bildirmesine rağmen, daha yüksek tarifelere ilişkin korkular nedeniyle Novo Nordisk’in ABD’de listelenen hisselerinde Mart ayında %20’den fazla düşüş yaşandı.

O dönemde Jorgensen, Novo Nordisk’in ABD’de kilo kaybı için “tablet bazlı bir tedavi” konusunda Lilly ile rekabet edebilecek konumda olduğuna güvendiğini ifade etmişti.

Ancak Trump’ın Danimarka’ya yeni gümrük vergileri getireceğini açıklamasıyla bu soru işareti ortaya çıkabilir.

Ayrıca, Beyaz Saray’ın girişimi Novo Nordisk’in 2025 yılında yıllık bazda %21’lik bir net kâr artışıyla yaklaşık 101 milyar krona ulaşmasını da engelleyebilir.

Ancak Perşembe gününe gelindiğinde Wall Street, Novo Nordisk hissesi konusunda oldukça iyimserdi.

Analistler şu anda ilaç hissesi için yaklaşık 102 dolarlık ortalama hedefle bir fikir birliği içinde “satın al” notuna sahipler; bu da mevcut seviyelerden %50’den fazla bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Smith & Nephew plc (NYSE: SNN)

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BofA ayrıca, yüksek gümrük vergilerinin ardından tıbbi cihaz üreticisi İngiliz Smith & Nephew’un da ağır darbe almasını bekliyor.

Merkezi Londra’da bulunan firma, Novo Nordisk gibi şu anda gelirinin yarısından fazlasını ABD’den elde ediyor.

Mart ayının başından bu yana, yatırımcıların Smith & Nephew için yeni gümrük vergilerinin ne anlama gelebileceğini kavramaya çalışmasıyla SNN hisseleri yaklaşık %10 değer kaybetti.

Smith & Nephew CEO’su Deepak Nath’ın yakın zamanda firmanın özellikle yara bandı segmentinde Çin’de önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu doğruladığını da belirtelim.

Wall Street’in şu anda Smith & Nephew hisseleri için fikir birliğiyle “orta düzeyde alım” notu bulunuyor.

Ancak, yaklaşık 28 dolarlık ortalama fiyat hedefi, yazının yazıldığı sırada SNN’nin hisse senedi fiyatına hemen hemen aynı.

Bununla birlikte, Smith & Nephew şu anda %2,67 gibi sağlıklı bir getiri sağlayan bir temettü hissesidir; bu da onu zorlu makroekonomik ortamda sahip olmayı biraz daha cazip hale getirir.