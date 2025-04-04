Wall Street Cuma günü bir başka sert satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Çin’in Amerikan mallarına yönelik kapsamlı misilleme vergileriyle karşılık vermesiyle, ABD’nin başlıca hisse senedi endeksleri pandemi döneminden bu yana en kötü iki günlük düşüşünü yaşadı.

Yatırımcılar, Başkan Donald Trump yönetimi altında tırmanan ticaret gerginliklerinin tetiklediği olası bir küresel resesyona hazırlanıyor.

Dow Jones Sanayi Ortalaması, 2.011 puan veya %4,98 düşüşle Haziran 2020’den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı.

Perşembe günkü 1.679 puanlık düşüşle birlikte, önde gelen endeks, Çin ile tam kapsamlı bir ticaret savaşı korkularının yoğunlaşmasıyla son dönemdeki rekor seviyesinden yüzde 14 düştü.

S&P 500 Endeksi de önceki günkü %4,84’lük düşüşün ardından Cuma günü %5,4 düşüş yaşadı.

Endeks şu anda zirvesinden itibaren yüzde 17 düşüşte ve ayı piyasası bölgesine yaklaşıyor.

Bu arada, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi, Perşembe günkü %6’lık kaybın üzerine %5,5 düştü ve şu anda Aralık ayındaki zirvesinin %22 altında bulunuyor; bu, Wall Street standartlarına göre resmi bir ayı piyasası.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın tüm ABD mallarına %34 oranında gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından yatırımcıların kaygıları arttı. Bu karar, diplomatik müzakere umutlarını boşa çıkararak, bunun yerine misilleme amaçlı bir ekonomik tırmanışı teyit etti.

Saldırgan karşı önlemler, küresel tedarik zincirlerinin ve ihracata dayalı endüstrilerin ciddi şekilde sekteye uğrayacağı yönünde endişelere yol açtı.

Cuma günkü piyasa çöküşünden teknoloji hisseleri en çok etkilenenler arasında yer aldı. ABD’nin en büyük şirketlerinden bazıları, Çin piyasalarına olan bağımlılıkları nedeniyle büyük kayıplar yaşadı.

Apple hisseleri %7 düştü ve haftalık %13’lük kayba eklendi. Yapay zeka ve yarı iletken pazarlarında önemli bir oyuncu olan Nvidia %8 düştü. Tesla da artan ticaretle ilgili belirsizlik ortamında %10 düşerek darbe aldı.

Büyük sanayi ihracatçıları da bundan nasibini aldı. Uluslararası talebe büyük ölçüde bağımlı olan Boeing ve Caterpillar sırasıyla %9 ve %6 düşerek Dow’u aşağı çekti.

Tarifelerin ötesinde, Pekin, piyasa kurallarını ihlal etmekle suçlanan şirketleri hedef alan “güvenilmez kuruluşlar listesini” genişleterek Amerikan işletmelerine yönelik baskıyı artırdı. Ayrıca, Çin düzenleyicileri kimya devi DuPont’a karşı bir antitröst soruşturması başlattı ve bu da şirketin hisselerinin %12 düşmesine neden oldu.

Klasik bir güvenli liman kaçışında yatırımcılar devlet tahvillerine akın etti. 10 yıllık ABD Hazine bonosu getirisi %4’ün altına düştü ve hisse senetleri çökerken güvenli liman varlıklarına akın sinyali verdi.

Bu arada, Wall Street’in “korku göstergesi” olarak bilinen CBOE Volatilite Endeksi (VIX), genellikle yoğun piyasa paniğiyle ilişkilendirilen bir seviye olan 40’ın üzerine çıktı.

Piyasalardaki kaos ortamında Mart ayı istihdam raporu karışık bir tablo çizdi.

ABD ekonomisine 228 bin tarım dışı istihdam eklendi, ancak işsizlik oranı %4,2’ye çıktı.

Başkan Trump ise Truth Social platformunda verileri övdü ve gümrük vergisi stratejisinin zaten işe yaradığını iddia etti.

Ticaret savaşı derinleşirken, piyasa katılımcıları şimdi Pekin’den gelecek misilleme adımlarını ve enflasyonist baskılar ve yavaşlayan büyümeyle zaten boğuşan Federal Rezerv’in olası politika yanıtlarını yakından izliyor.