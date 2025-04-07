Notcoin (NOT) fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’nde açıkladığı misilleme tarifelerinin ardından kısa bir süre direnç gösteren Bitcoin’in 77.000 doların altına düşmesiyle %12’den fazla düştü.

Bu dramatik düşüş, çalkantılı bir ekonomik ortamda daha küçük kripto para birimlerinin kırılganlığını vurguluyor.

Kripto para piyasasının baskın gücü Bitcoin, 7 Nisan 2025’te üç haftanın en düşük seviyesi olan 76.693,20 dolara geriledi ve Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP ve Notcoin (NOT) gibi altcoin’leri de beraberinde aşağı çekti.

Trump’ın tarifelerinin kripto para piyasasını altüst etmesiyle Notcoin zarar görüyor

Copy link to section

Bugünkü gerilemenin katalizörü , Trump’ın yaklaşık 200 ABD ticaret ortağını hedefleyen kapsamlı gümrük vergilerini açıkladığı ve küresel bir ticaret savaşı korkularını ateşlediği 2 Nisan 2025’e, yani ‘Kurtuluş Günü’ne dayanıyor.

Trump’ın ekonomik gündeminin temel taşlarından biri olan tarifeler, çoğu ithalata %10’luk bir temel vergi getiriyor; bazı ülkeler içinse daha yüksek oranlar uygulanıyor; Çin mallarına %34, Avrupa Birliği ürünlerine ise %20.

Ticaret dengesizliklerini düzeltmeyi amaçlayan bu önlemler, aslında finans piyasalarında kaosa yol açtı.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri düşüşe geçti; Nasdaq 100 kontratları %5 düşerken, küresel endeksler de düşüşe geçti.

Asya borsaları, Japonya’nın Nikkei 225 endeksinin yüzde 6, Güney Kore’nin Kospi endeksinin ise yüzde 4,4 değer kaybetmesiyle sert düşüş yaşadı.

Geleneksel piyasalardaki bu yaygın satış dalgası kripto paralara da sıçradı, Bitcoin’in gümrük tarifeleri sonrası kısa süreli istikrarını ortadan kaldırdı ve daha geniş kripto ekosistemini bir çöküşe sürükledi.

6 Nisan 2025 itibarıyla 0,001748 dolardan işlem gören Notcoin, bu oynaklığın yükünü çekti. 2 Haziran 2024’te ulaştığı 0,02836 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi, 7 Nisan 2025’teki 0,001688 dolarlık son düşük seviyesiyle keskin bir tezat oluşturuyor; zirvesinden %93,9 düşüş.

Notcoin price chart by CoinGecko

Bu sert düşüş, Notcoin’in piyasa duyarlılığı bozulduğunda abartılı fiyat dalgalanmalarına meyilli, küçük piyasa değerine sahip bir kripto para birimi olarak kırılganlığını ortaya koyuyor.

Kripto kışı mı geliyor?

Copy link to section

Tarifelerden kaynaklanan ekonomik sonuçlar, piyasanın anlık tepkilerinin ötesine uzanıyor. İşletmeler, enflasyonu körükleyebilecek daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalırken, tüketiciler daha pahalı mallara hazırlanıyor.

Hedge fon devi Bill Ackman, bu politikaların devam etmesi halinde ABD’nin küresel itibarının onarılamaz bir şekilde zarar göreceği uyarısında bulundu ve “ekonomik nükleer kış” uyarısında bulundu.

Bu belirsizlik ortamında yatırımcılar riskli varlıklardan kaçtı; Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 17’ye düşerek “aşırı korku” sinyali verdi.

Kripto para piyasasında 6 Nisan’da tek bir günde 778 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi; bu son altı haftadaki en büyük olaydı.

Coinglass verilerine göre, son 24 saatte 327.264 yatırımcı likide edildi ve toplam likidasyonlar 1,02 milyar dolara ulaştı.

Özellikle Bitcoin’in düşüşü altcoin’ler üzerindeki baskıyı artırdı.

Ethereum bugün Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyesi olan 1.538 dolara gerilerken, Solana ise 107 dolara geriledi.

Bitcoin’in güçlü kurumsal desteğinden veya piyasa derinliğinden yoksun olan Notcoin, orantısız bir şekilde zarar gördü. Geçtiğimiz haftaki %23,6’lık kaybı ve geçtiğimiz ayki %25,9’luk düşüşü, yatırımcıların spekülatif token’lar yerine nakit veya daha güvenli limanları tercih ettiği bir piyasanın gerilemesini yansıtıyor.

Arthur Hayes, istikrarsızlığın kriptoyu destekleyebileceğine inanıyor

Copy link to section

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, uzun süreli ekonomik istikrarsızlığın, Bitcoin’in merkezi politikalara karşı merkezi olmayan bir korunma aracı olarak cazibesini artırabileceğini savunuyor.

Trump tarafından geçmişteki mali ihlalleri nedeniyle affedilen Hayes, yatırımcıların Bitcoin’e (BTC) sığınacağı ve bunun da daha geniş kripto para piyasasını canlandırabileceği bir senaryo öngörüyor.

Ancak şimdilik böyle bir iyimserlik BTC’nin 76.000 dolar civarında seyretmesi nedeniyle uzak duruyor. Charles Edwards gibi analistler destek seviyelerinin zayıflaması durumunda 71.000 dolara kadar düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Tarifelerin uzun vadeli etkileri büyük görünüyor. Eğer bunlar sürekli enflasyona veya küresel bir yavaşlamaya yol açarsa, Federal Rezerv para politikasını ayarlamak için baskıyla karşı karşıya kalabilir, belki de risk varlıklarını destekleyebilecek ılımlı bir duruş benimseyebilir.

Öte yandan, devam eden ticaret gerginlikleri düşüşü derinleştirerek kripto para birimlerini baskı altında tutabilir.

Altcoin’lerin mücadelesinin sembolü olan Notcoin, kaderi hem Bitcoin’in gidişatına hem de gelişen ekonomik anlatıya bağlı olarak bir yol ayrımında duruyor.