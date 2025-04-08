Avustralya, ABD-Çin ticaret savaşının ortasında sığır eti pazarında nasıl avantaj elde ediyor?

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda ülkeden yapılan ithalata gümrük vergisi getirdiğini açıkladığında özellikle Avustralya sığır etinden bahsetmişti.

Avustralya’nın deli dana hastalığı endişeleri nedeniyle ABD’ye yönelik sığır eti yasağını anlayışla karşıladığını ifade etti.

Reuters’ın aktardığına göre Trump, “Bizim sığır etlerimizden hiçbirini almayacaklar ve onları suçlamıyorum.” dedi.

Avustralyalı sığır eti sektörü yetkilileri, Trump’ın Avustralya ürünlerine uyguladığı %10’luk gümrük vergisine rağmen ABD’ye yapılan sığır eti ihracatının etkilenmediğini ve Şubat ayına kadar geçen altı aylık dönemde aylık ortalama 275 milyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığını söylüyor.

ABD’nin Çin’e ihracatı sıkıntıda

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Çin’in misilleme niteliğindeki tarifeleri ve yüzlerce ABD et tesisinin yerel kaydını yenilememe kararı, ABD’nin Çin’e yaptığı aylık yaklaşık 125 milyon dolarlık sığır eti ihracatını tehlikeye atıyor.

Bu durum Avustralya, Brezilya, Arjantin ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin Çin’e sığır eti sevkiyatlarını artırmaları için bir fırsat yaratıyor.

Avustralya’da et işleme tesisleri işleten ve ABD’ye sığır eti gönderen Bindaree Food Group’un sahibi Andrew McDonald, %10 oranında aşırı endişeli olmadığını belirtti.

ABD’li alıcılar, Trump’ın gümrük vergisi kararının sonucunu görmek için haftalardır siparişleri durdurmuştu.

McDonald, gümrük vergisi duyurusunun Avustralya sığır etine olan ilgilerini tazelediğini ve Çin’deki talebin de arttığını söyledi.

O şöyle dedi:

Avustralya için iyi bir sonuç.

Çeyrek pounder

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ABD’de sığır eti ithalatındaki artış, yerel sığır sürülerini ciddi şekilde etkileyen uzun süreli kurak hava koşullarının doğrudan bir sonucudur.

Bu olumsuz hava koşulları, sığır sayısının 1950’lerden bu yana en düşük seviyeye düşmesine neden oldu.

Sığır popülasyonundaki bu önemli azalma, ABD sığır eti endüstrisi üzerinde zincirleme bir etki yarattı ve sığır eti üretiminin azalmasına ve bunun sonucunda da iç sığır eti fiyatlarının artmasına yol açtı.

Bunun sonucunda ABD, tüketici talebini karşılamak için giderek daha fazla sığır eti ithalatına bağımlı hale geldi.

Sektör analistleri, yerli sığır sürülerinin toparlanmasının ve yerli sığır eti üretiminin kuraklık öncesi seviyelere dönmesinin muhtemelen birkaç yıl gibi önemli bir zaman alacağını öngörüyor.

Bu uzayan toparlanma süreci, kuraklığın ABD sığır eti endüstrisi üzerindeki etkisinin ciddiyetini ve kendi kendine yeterliliği yeniden sağlamada karşılaşılan zorlukları vurguluyor.

Avustralya’nın sığır sürüsü yağışlı hava koşulları nedeniyle artış gösterdi ve bu da arz fazlasına yol açtı.

Bu durum Avustralya’yı ABD’ye en çok sığır eti ihraç eden ülke konumuna getirmiş, rekabetçi fiyatlar ve şu anda ABD pazarında kıt olan yağsız etleri sunmuştur.

Avustralya fiyatları

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Rabobank analisti Angus Gidley-Baird’e göre, tarife öncesinde ithal Avustralya yağsız dana etinin ABD’deki fiyatı pound başına yaklaşık yarım kilogram (3,12 dolar) idi.

Rapora göre, Avustralya sığır etinden yapılan çeyrek pounder’ın fiyatı sadece 2,5 sent arttı, çünkü yerel ürünün fiyatı yaklaşık 3,80 dolardı.

Baird, tarifeye rağmen fiyatın pound başına 3,43 dolara çıkarıldığını, bunun da yerel üründen önemli ölçüde daha ucuz olduğunu sözlerine ekledi.

Avustralya dolarının ABD doları karşısında yaşadığı sert düşüş, Avustralyalı üreticilerin artan maliyetler nedeniyle yaşadığı sıkıntıları büyük ölçüde telafi edecektir; bu artışların tedarik zinciri boyunca dağıtılması muhtemeldir.

Bunun nedeni, zayıflayan Avustralya dolarının ABD’li alıcıları alımlarını artırmaya teşvik etmesi ve aynı zamanda Avustralyalı satıcılara aldıkları her ABD doları için daha fazla yerel para birimi sağlamasıdır.

Commonwealth Bank analisti Dennis Voznesenski, Kanada ve Meksika’nın ABD gümrük vergilerine tabi olmayan tek büyük sığır eti ihracatçısı olduğunu belirtti.

Ancak yakın gelecekte sevkiyatları önemli ölçüde artırma kapasiteleri sınırlıdır.

Bu arada, Güney Kore ve Japonya’dan sonra ABD’den en çok sığır eti ithal eden üçüncü ülke olan Çin, Trump’ın gümrük vergilerine misillemeyle yanıt verdi.

ABD, Çin’in sığır eti ithalatının değer olarak %10’unu karşılıyor. Çin, tarifelere misilleme yapan ABD sığır etinin tek büyük alıcısı.