Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı’nın kripto uygulama görev gücünü emekliye ayırıyor

Adalet Bakanlığı, Trump yönetiminin düzenleyici reformu doğrultusunda özel kripto uygulama ekibini sessiz sedasız emekliye ayırdı.

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, dört sayfalık bir muhtırada, Adalet Bakanlığı’nın “dijital varlık düzenleyicisi olmadığını” belirterek, önceki yönetimin “kovuşturma yoluyla düzenleme yapma şeklindeki pervasız stratejisini” eleştirdi.

Donald Trump’ın birçok önemli davada savunma avukatı olarak görev yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı’ndaki en yüksek ikinci görevi yürüten Blanche, Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi’nin (NCET) “derhal yürürlüğe girecek şekilde” dağıtılacağını duyurdu.

Bu adım, Trump’ın dijital varlıklarla ilgili Ocak ayında yayınladığı ve “düzenleyici netlik” ve federal kurumların kripto sektörüne yaklaşımında değişiklik talep eden yönetmeliğini uygulamaya yönelik daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası.

Muhtıraya göre, Adalet Bakanlığı savcıları artık borsalar, karıştırıcılar veya kendi kendine saklama cüzdanları gibi altyapılara karşı işlem yapmak yerine, dolandırıcılık gibi “dijital varlık yatırımcılarını mağdur eden bireyleri” içeren davalara öncelik verecek.

Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi nedir?

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NCET, Başkan Joe Biden yönetiminde 2021’de kurulduğundan bu yana hükümetin kriptoyla ilgili suçları denetleme çabalarında merkezi bir oyuncu haline geldi.

Adalet Bakanlığı’nın siber suç ve kara para aklama birimlerinden savcıların desteğiyle oluşturulan görev gücü, kısa sürede manşetlere çıkan davalarla adından söz ettirecek bir başarı yakaladı.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının çalınan fonları aklamasına yardım etmekle suçlanan merkezi olmayan kripto para karıştırıcısı Tornado Cash’in kovuşturulmasında öncü bir rol oynadı.

NCET ayrıca Mango Markets’ın 100 milyon dolarlık sömürüsünün arkasındaki yatırımcı Avraham Eisenberg’e karşı dava açılmasına da yardımcı oldu.

Savcılar, Eisenberg’in fonları tüketmek için protokolün fiyat tahminini manipüle ettiğini savunurken, bu hareketin “yasal bir ticaret stratejisi” olduğunu iddia etti.

Birim ayrıca, siber suçlular için yüz milyonlarca dolar akladığı iddia edilen Hong Kong merkezli borsa Bitzlato ve yaptırımlardan kaçınmak için kripto kullanan Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarıyla ilgili davalara da katkıda bulundu.

En önemlisi, NCET, Adalet Bakanlığı’nın FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’i kovuşturmasını destekledi ve Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao’ya yönelik soruşturmalarda çalıştı.

Birim, en aktif olduğu dönemde, SEC, CFTC ve diğer kurumlarla yakın koordinasyon sağlayarak, Adalet Bakanlığı’nın merkezi kripto görev gücü olarak hizmet veriyordu.

Adalet Bakanlığı, 2023 yılının ortalarında, iç yapısını yenileyerek birime olan bağlılığını gösterdi.

Temmuz ayında Adalet Bakanlığı’nın üst düzey yetkilisi Nicole Argentieri, NCET’nin bakanlığın Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümünün kalıcı bir parçası olacağını duyurdu.

O dönemde Argentieri, bu değişikliği NCET’i “bir sonraki seviyeye taşıma” ve onu diğer büyük siber suç girişimleriyle aynı konuma getirme yönünde bir adım olarak tanımlamıştı.

Trump’ın kripto yanlısı duruşu eleştiri altında

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NCET’in kapatılması, Trump yönetiminin kripto dostu hamlelerinin sonuncusu.

Trump, SEC ve CFTC gibi düzenleyici kurumlara dijital varlık şirketleri üzerindeki yaptırım baskısını hafifletmeleri talimatını vermenin yanı sıra, ABD’yi küresel bir kripto merkezi olarak konumlandırma konusunda da kararlılığını sürdürüyor.

Mart ayında, Bitcoin ve diğer dijital varlıklardan oluşan ulusal bir rezervin oluşturulmasını yetkilendiren bir yürütme emri imzaladı.

Günler sonra, Washington DC’de sektörün önceliklerini ve politika uyumunu tartışmak üzere önde gelen kripto yöneticilerinin katıldığı bir zirve düzenledi.

Trump etkinlikte, “Amerika’yı dünyanın Bitcoin süper gücü ve gezegenin kripto başkenti yapma sözü verdim,” dedi. “Ve bu sözü yerine getirmek için tarihi bir adım atıyoruz.”

Ancak yönetimin kriptoyu hızla benimsemesi, çıkar çatışması potansiyeli gören eleştirmenlerin tepkisine yol açtı.

Bazıları Trump’ın Resmi Trump (TRUMP) memecoin’i gibi projelere doğrudan dahil olmasına, ailesinin Dünya Liberty Financial (WLFI) protokolüyle olan bağlarına ve Trump Medya altında kripto paralarla ilgili ETF’ler planlarına dikkat çekti.

Kapanmayla ilgili yorum yapan siyasi yorumcu ve eski Cumhuriyetçi Parti stratejisti Tim Miller, yönetimin eylemlerini benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi.

Miller, “Başkan, anonim olarak milyonlarca dolar alabildiği bir kripto dolandırıcılığı yürütüyor” dedi.

“Tarihimizde buna benzer bir yolsuzluk planı gerçekten yok – en azından Beyaz Saray’dan.”