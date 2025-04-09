Analiz: Altının son dönemdeki satışları destekleyici görünümü sarsmayı başaramadı ancak gümüş hala savunmasız

Uzmanlar, külçe altının ve bir ölçüde gümüşün fiyatının, artan küresel ekonomik gerginlikler, durgun enflasyon riski, zayıf dolar, artan enflasyon beklentileri ve düşen ABD reel getirileri tarafından desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Spot altın, geçen hafta ABD’nin 100 yılı aşkın süredir uyguladığı en sert ticaret engellerinin açıklanmasının ardından artan enflasyon riskleri nedeniyle ons başına 3.167 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Saxo Bank’ta emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, bir notta, “Ancak, çöken borsa piyasalarına yanıt olarak artan oynaklık, sermayenin korunması ve kaldıraçtan arındırılmasına odaklanılmasına neden oldu. Bu odaklanma, gümüş ve özellikle de çalkantılı dönemlerde güvenli liman olarak kabul edilen külçe altın gibi tüm kaldıraçlı pozisyonlara zarar verdi ” dedi.

Piyasa çalkantıları külçe altını etkiliyor

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Gümüşte üç günde yaşanan yüzde 16,5’lik düşüş, altının rekor seviyeye ulaşmasının ardından beklenen ve düzenli bir düzeltme yaşamasına rağmen sert oldu.

Gümüş talebinin yaklaşık %50’si endüstriyel uygulamalardan kaynaklanmaktadır.

Source: Saxo Bank

Hansen, COMEX vadeli işlem priminin çöküşü ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin en büyük zarara yol açtığını söyledi.

Emtia ve finans piyasalarında yaşanan yaygın satış dalgası altın fiyatlarını da etkiledi. Altında geçen hafta ve pazartesi günü önemli düşüşler yaşandı.

Commerzbank AG emtia analisti Carsten Fritsch şunları söyledi:

Bu kulağa garip gelebilir, ancak riskten kaçınmanın arttığı dönemlerde piyasa katılımcılarının başka yerlerdeki (örneğin hisse senetlerindeki) kayıpları telafi etmek için altın pozisyonlarını satmak zorunda kalması nedeniyle bu durum birkaç kez yaşandı.

ETF çıkışları altın fiyatını etkiliyor

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Altının fiyatı cuma gününden bu yana yüzde 5’e kadar düştü; bu düşüşte muhtemelen dünyanın en büyük altın ETF’sinin son iki işlem gününde 9,4 tonluk çıkış kaydetmesi etkili oldu.

Pazartesi günü ons fiyatı bir ayın ardından ilk kez 3.000 doların altına gerilemişti.

Bu arada gümüş fiyatları cuma günü yüzde 7 düşüş yaşadı ve pazartesi günü COMEX’te ons başına 28,3 dolara düşerek yedi yılın en düşük seviyesine geriledi.

Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana gümüşteki düşüş yaklaşık yüzde 16’ya ulaştı, bu da gümüş fiyatının petrol fiyatları kadar düştüğü anlamına geliyor.

Altın/gümüş oranı da COVID-19 salgını sırasında 2020 yılının ortalarından bu yana ilk kez 100’ün üzerine çıktı.

Fritsch, “Bu, gümüşün riskten kaçınma eğiliminin keskin bir şekilde arttığı veya durgunluk korkularının arttığı dönemlerde güvenli bir liman olmadığını, aksine döngüsel bir emtia gibi davrandığını bir kez daha gösteriyor” dedi.

Source: Commerzbank Research

Saxo Bank’tan Hansen şunları kaydetti:

Böyle dönemlerde, asıl odak noktası riski azaltmak ve zarar eden pozisyonlardaki teminat çağrılarını karşılayabilecek kadar likit kalmaktır.

Fiyatlar yeniden yükselecek

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Hansen, “Son yıllardaki en kötü üç günlük risk azaltma dönemlerinden birinin ardından ortalık yatışırken, hem altına hem de gümüşe yönelik bir miktar talep ortaya çıktı” diye ekledi.

Son birkaç seansta COMEX’te altın fiyatları ons başına 3.000 doların üzerine çıktı ve yazının yazıldığı sırada ons başına 3.067 dolardan işlem görüyordu.

Gümüş fiyatları bu yıl altın kadar belirgin bir artış göstermese de Çarşamba günü ons başına 30 doların üzerine çıktı.

Hansen, ekonomik belirsizliğin, durgun enflasyon riskinin ve doların zayıflamasının, külçe altının yeniden yükselmesi için bir neden oluşturduğuna inanıyor.

Hansen, “Buna, Fed’in bu yıl daha fazla faiz indirimi yapması için agresif bir şekilde konumlanan bir piyasa da eklendiğinde, yıl sonuna kadar yaklaşık 100 baz puanlık bir gevşeme bekleniyor” dedi.

Commerzbank’a göre de ABD’de faiz indirimi beklentisinin külçe altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

Fiyat tahminleri

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Saxo Bank, bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak bu yıl için ons başına altın fiyat tahminini 3.300 dolar seviyesinde tutma kararı aldı.

Ancak endüstriyel gümüş talebini etkileyebilecek potansiyel durgunluk riski nedeniyle ve altın-gümüş oranının 88 olması nedeniyle Hansen, bankanın gümüş hedefini ons başına 40 doların üzerinden yaklaşık 37,5 dolara düşürdüğünü söyledi.

Hansen, “Altının yeni bir rekordan yaptığı düzeltme, henüz meydan okunmamış birkaç önemli destek seviyesiyle birlikte, yine nispeten sığ oldu” dedi.

Bizim görüşümüze göre en önemlisi, Şubat ayının zirvesi olmasının yanı sıra Aralık ayının sonundan bu yana gerçekleşen yükselişin 0,382 Fibonacci düzeltmesini de temsil eden 2.950 USD civarıdır.

Bu seviyeden gelebilecek bir reddedilme, güçlü bir yükseliş trendinde küçük bir düzeltmeye işaret edecektir.