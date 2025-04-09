RBI’ın faiz oranlarını düşürmesiyle Nifty 50, Nifty Bank Endeksi, Sensex ve INR düştü

Hindistan hisse senetleri ve rupi, ülkenin merkez bankasının bu yıl ikinci kez faiz oranlarını düşürmesinin ardından Çarşamba günü düştü. Birinci sınıf Nifty 50 endeksi %0,65 düşüşle ₹22.400’e gerilerken, BSE Sensex ₹74.000’e geriledi. USD/INR döviz kuru son dört gündür art arda yükselerek geçen haftaki 84,95’lik düşük seviyeden 86,56’ya çıktı.

RBI faiz oranlarını düşürdü

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Hindistan Merkez Bankası (RBI) , RBNZ’den sonra faiz oranı kararını veren ikinci büyük merkez bankası oldu . Yaygın olarak beklendiği gibi, banka oranları %6,0’a düşürdü. Bu, döngünün ikinci indirimiydi.

Banka, riskler yüksek kalmaya devam ederken faiz indirimlerinin ekonomiyi desteklemeye yardımcı olacağını umuyor. En önemli risk, Donald Trump’ın Kurtuluş Günü’nde başlayan Amerika Birleşik Devletleri ile Hindistan arasındaki devam eden ticaret savaşıdır .

Trump, haksız ticaret uygulamaları olarak gördüğü şeylerle başa çıkmak için Hindistan’dan ithal edilen tüm mallara büyük bir gümrük vergisi ekleyeceğini duyurdu. İki ülke arasında tam kapsamlı bir ticaret savaşının büyük sonuçları olacaktır.

Bu iki ülke arasındaki ticaret hacmi son birkaç yılda büyüdü. Bu büyüme çoğunlukla birçok üreticinin operasyonlarını Çin’den taşımasıyla devam eden tedarik zinciri çeşitlendirmesinden kaynaklandı.

ABD ile Hindistan arasındaki toplam ticaret hacmi 200 milyar doların üzerindeydi. Hindistan, ABD’ye 84 milyar doların üzerinde mal ihraç ederken, ABD 41,8 milyar doların üzerinde mal ihraç etti. Ticaret ilişkisinin diğer kısmı hizmetlerden oluşuyor.

Ekonomistler artık RBI’ın Vali Sanjay Malhotra yönetiminde bu yıl daha fazla faiz indirimi yapmasını bekliyor. Molhotara, geçen yıl değiştirilen Shaktikanta Das’tan daha büyüme odaklı bir yaklaşımı benimsedi.

Faiz indirimlerine ek olarak, son iki ayda 80 milyar dolardan fazla enjekte ederek piyasaya müdahale etti. Bu müdahaleler Hindistan rupisinin istikrar kazanmasına yardımcı oldu.

RBI kararının ardından Nifty 50 ve Sensex’te en çok yükselenler

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Nifty 50 ve Sensex endekslerindeki şirketlerin çoğu, RBI kararının ardından ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı tırmandıkça düşüş yaşadı. En çok geride kalanlar, Wipro, Tech Mahindra ve Infosys gibi teknoloji danışmanlık şirketleriydi.

Bu danışmanlık firmaları, ticaret savaşının etkisi nedeniyle potansiyel kurumsal BT harcama kesintilerinin iki katı darbesiyle karşı karşıya kaldı. ABD hükümeti, Elon Musk projesi kapsamında harcamaları kesiyor. Hepsi bu yıl %25’in üzerinde düştü.

Diğer en büyük geride kalanlar arasında HCL Technologies, Shriram Finance, Tata Steel ve Adani Enterprises yer aldı. Shriram hariç tüm bu hisseler bu yıl çift haneli düşüşler yaşadı.

Öte yandan Nifty 50 endeksinde en iyi performansı gösterenler Zomato, Power Grod Corp, Nestle India, Mahindra & Mahindra ve Hindustan Unilever oldu.

RBI kararının ardından Nifty Bank Endeksi de düşüş yaşadı. Bu düşüşe Bank of Baroda, Canara Bank, State Bank of India (SBI), ICICI, Axis Bank ve IndusInd Bank öncülük etti.