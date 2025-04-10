İsviçreli çikolata üreticisi Barry Callebaut, kakao çekirdeği fiyatlarındaki “benzeri görülmemiş oynaklık” nedeniyle perşembe günü yıllık satış hacmi tahminini düşürdü.

Reuters’ın perşembe günkü haberine göre, bu gelişme şirketin hisselerinde önemli bir düşüşe yol açtı ve hisseler neredeyse yüzde 20 oranında değer kaybederek şimdiye kadarki en büyük günlük düşüşe doğru yol aldı.

KitKat üreticisi Nestle gibi önemli gıda üreticilerine önemli bir tedarikçi olan dünyanın en büyük çikolata üreticisi, kakao satış hacminde düşüş öngören bir tahmin yayınladı.

Hacimler düşecek

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Şirket, 31 Ağustos’ta sona erecek mali yılda kakao satış hacminin orta tek haneli oranda azalacağını öngörüyor.

Bu öngörü, kakao pazarında potansiyel bir değişime işaret ediyor ve hem çikolatacılar hem de daha geniş anlamda gıda endüstrisi için sonuçlar doğurabilir.

Şirket başlangıçta satış hacminde düşük tek haneli yüzde aralığında bir düşüş öngörüyordu.

Bu öngörü, özellikle hammadde maliyetlerinin olağanüstü yüksek olması gibi mevcut piyasa koşullarından etkilenmiştir.

Yüksek fiyatların tüketicilerin alım gücünü ve dolayısıyla genel satış rakamlarını etkilemesi bekleniyordu.

Reuters’ın haberine göre, Kepler Cheuvreux analisti Jon Cox, “Şirket için kakao fiyatındaki benzeri görülmemiş artış ve oynaklığın yarattığı kısa vadeli sıkıntı, tahmin ettiğimizden daha kötü” dedi.

Cox, kakao fiyatlarındaki düşüşün çikolata talebini artıracağını ve Barry Callebaut’nun bilançosu ve mali durumu üzerindeki baskıyı azaltacağını sözlerine ekledi.

Kakao fiyatları

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Londra’da işlem gören kakao vadeli işlemlerinin fiyatı şu anda ton başına yaklaşık 6.096 pound (7.839,5 dolar) seviyesinde bulunuyor.

Bu , Ocak ayında ulaşılan yıllık en yüksek seviye olan 9.290 pounddan önemli bir düşüşü temsil ediyor.

Bu fiyat düşüşü, küresel kakao arzının yaklaşık %70’ini karşılayan Batı Afrika bölgesindeki kakao çiftçilerini etkileyen faktörlerin “mükemmel fırtınasına” bağlanabilir.

Bu faktörlerin başında iklim değişikliği ve kakao endüstrisinde uzun süredir devam eden yetersiz planlama ve kaynak tahsisi sorunları geliyor.

İklim değişikliği Batı Afrika’daki kakao üretimi üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur. Sıcaklık ve yağış düzenlerindeki değişiklikler verimin azalmasına, zararlı ve hastalık baskısının artmasına ve toprak bozulmasına yol açmıştır.

Çevresel zorluklar, çiftçilerin istikrarlı ve karlı kakao üretimi yapmasını giderek zorlaştırıyor.

Ayrıca, sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik yıllardır yetersiz planlama ve yatırım yapılması, sektörü bu iklim değişikliklerine karşı savunmasız hale getirdi.

Çiftçiler, değişen koşullara uyum sağlamak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve desteğe erişimden yoksun kaldılar.

Satış düşüşü

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Barry Callebaut, Ağustos 2025’te sona eren yılın ilk altı ayında satış hacminde %4,7’lik bir düşüş görerek 1,08 milyon tona geriledi.

Bu rakam, şirket tarafından sağlanan konsensüste analistler tarafından tahmin edilen 1,11 milyon tonun biraz altında kalıyor.

Şirketin içerikleri dünya genelinde tüketilen çikolata ve kakao ürünlerinin yüzde 25’inde bulunuyor.

Şirket, yıl için sabit kur tekrarlayan çekirdek kazançlarında (EBIT) çift haneli yüzdelik artış projeksiyonunu yeniden teyit etti. Bu, yılın ilk yarısında 329,6 milyon İsviçre frangına (386,0 milyon $) düşen %2,9’luk düşüşün ardından geldi.

Şirket, dönüşüm planı kapsamında yıllık 250 milyon frank tasarruf hedeflediğini doğruladı.

Ancak, “yıkıcı ortam” nedeniyle “BC Next Level” tasarrufları beklenenden 12 ay sonra kazanca yansıyacaktır.