ING, ABD-Çin arasında hararetli ticaret savaşının ortasında “dayanıklılık testi” bekliyor

Başkan Trump’ın Çin hariç küresel çapta gümrük vergilerini geri çekeceğine dair beklenmedik duyurusu, piyasalarda belirsizlik ve dramatik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemin ardından geldi.

ING Group’a göre, Çin ile karşılıklı tarife artışlarıyla karakterize edilen tırmanan ticaret savaşı artık kritik bir aşamaya girdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çarşamba günü çok sayıda ülkeye uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin çoğunu askıya alma yönündeki şaşırtıcı kararının ardından küresel piyasalar ve endişeli Avrupa liderleri rahatladı.

Trump, Çin hariç, ticaret ortaklarına uygulanan karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği, Trump’ın Çarşamba günü Çin ithalatına uyguladığı gümrük vergisini %104’ten %125’e çıkarmasıyla daha da tırmandı.

Trump’ın gümrük vergisi hamlesinin ardından Pekin, daha önceki gümrük vergileri artışına benzer şekilde ABD ithalatına daha fazla gümrük vergisi uygulayarak misillemede bulunabilir.

ING Group Çin Baş Ekonomisti Lynn Song, bir raporda, “Trump’ın küresel tarifelerden geri adım atması ancak Çin’e yönelik tarifelerin artırılması ilk bakışta Çin için kötü bir gelişme gibi görünüyor. Zira kağıt üzerinde Çin’e uygulanan oranlar ile dünyanın geri kalanına uygulanan oranlar arasındaki daha geniş bir tarife farkı, uygulanabilir ikame ürünlerinin miktarını artırmalıdır” dedi.

Çin’in bakış açısı

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Ancak bu hızlı tırmanışa rağmen Çin’in en kötü senaryoyu bertaraf ettiğini düşünüyoruz.

Song’a göre en kötü senaryo, ABD’nin tarife tehditlerini kullanarak diğer ülkeleri Çin’e karşı koordineli tarife eylemi yapmaya zorlaması olurdu.

Gümrük vergilerinin açıklanmasının ardından birçok ülke ilk etapta ABD ile müzakere yoluna başvurdu ancak AB’nin resmi yanıtı, küresel toplumun kolayca pes etmeyeceğini gösterdi.

Bazı piyasa gözlemcileri, son tarife turlarının ABD-Çin arasındaki ayrışmanın geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiği yönünde spekülasyonlarda bulundu.

Bunun böyle olmadığı düşünülüyor; her iki taraf da çeşitli derecelerde müzakereleri tercih ettiklerini belirttiler, ancak sorun şu ki, taraflardan hiçbiri geri adım atıyormuş gibi görünmek istemiyor.

Şarkı şöyle dedi:

Bizim görüşümüz, sürtüşmeyi daha da artıran bir kültür çatışması olduğu yönünde.

Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ tarifeleri, ülkeleri müzakereye zorlamak için agresif bir açılış teklifi kullanan bir müzakere taktiğiydi.

ABD Hazine Bakanı Bessent’in açıklamaları misillemeyi caydırıcı ve diyaloğu teşvik edici nitelikteydi.

Ancak Song, müzakerelerde karşılıklı saygı ve itibarın korunmasının çok önemli olduğu Çin’de bu yaklaşımın pek işe yaramayacağını söyledi.

Müzakere dinamikleri ve kültürel çatışma

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ABD ile Çin arasındaki artan ticaret gerginliği, esas olarak Trump’ın tek taraflı olarak gümrük vergilerini artırma kararı ve Çin karşıtı söyleminin ısrarla devam etmesiyle körükleniyor ve bu durum olası müzakerelerin önünde engel oluşturuyor.

ING’ye göre ayrıca, ABD’nin bu yıl müzakereleri başlatma girişiminde bulunan ülkelere karşı benimsediği küçümseyici ve düşmanca yaklaşım, şüphesiz Çin’in anlamlı bir diyaloğa girmesini engelledi.

Ticaret müzakereleri sırasında diğer ülkelere karşı gösterilen saygı ve ilgisizlik, Çin’in benzer görüşmelere girme konusundaki endişelerini daha da artırdı.

Sonuç olarak, devam eden ticaret savaşına hızlı ve dostane bir çözüm bulunması ihtimali giderek daha da zayıflıyor.

Song, “Bu noktada, siyasetin ekonomiyi kesinlikle alt ettiği görülüyor, bu nedenle kimse görüşmelerin ne zaman ve nasıl yeniden başlayabileceğini güvenle söyleyemez, ancak şimdilik, politika yapıcıların görüşmeler yeniden başladığında kimin üstünlük sağlayacağını görmek için ekonomik teoriyi test etmeye istekli oldukları anlaşılıyor” diye ekledi.