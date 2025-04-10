Jamie Dimon ve Bill Ackman, Trump’ın gümrük vergilerini durdurma kararını etkiledi mi?

Wall Street sonunda Donald Trump’ın gümrük vergileri konusundaki sert tutumunu kırmış olabilir.

Olası bir ekonomik krizle ilgili artan korkuların ardından, finans dünyasının en büyük iki ismi Jamie Dimon ve Bill Ackman, Trump’ı agresif ticaret önlemlerine ara vermeye ikna etmede önemli roller oynamış gibi görünüyor.

Bloomberg’in haberine göre, Trump’ın yeni tarifeleri 90 gün boyunca askıya alma kararı, finans sektörünün en güçlü isimlerinin kamuoyunda ve özelde yaptığı uyarıların hemen ardından geldi.

Bu değişiklik, birkaç saat önce yeni “Kurtuluş Günü” tarifelerini tüm gücüyle savunan bir yönetim için şaşırtıcı bir geri dönüş anlamına geliyordu.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, “Sıra Main Street’te” diyerek Wall Street’in etkisinin azaldığını ima etti.

Ancak günün sonunda Wall Street, hisse senetlerinin 16 yılın en iyi yükselişini gerçekleştirmesiyle son on yılın en büyük zaferlerinden birini kutluyordu.

Ackman’ın kamuoyuna yaptığı çağrı ivme kazanıyor

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Milyarder hedge fon yöneticisi Bill Ackman, günlerdir Trump’ın gümrük vergisi stratejisini yeniden gözden geçirmesi yönünde çağrıda bulunuyordu.

Mevcut yolda devam edilmesinin “kendiliğinden ortaya çıkan ekonomik bir nükleer kışı” tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Başlangıçta birçok sesten biri olarak görülen Ackman’ın çağrıları, mali çöküş korkularının artmasıyla Beyaz Saray’da ilgi görmeye başladı.

Trump nihayet yeni tarifelere 90 günlük ara vereceğini açıkladığında Ackman kutlamak için X’e (eski adıyla Twitter) gitti.

“Bu, @realDonaldTrump tarafından mükemmel bir şekilde gerçekleştirildi. Ders Kitabı, Anlaşma Sanatı,” diye yazdı ve Trump’ın piyasaları istikrara kavuşturan ve durgunluk endişelerini yatıştıran stratejik bir hamle yaptığı için ona teşekkür etti.

Jamie Dimon’un etkisi: zamanında bir uyarı

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Aynı zamanda JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon da alarma geçti.

Dimon , Çarşamba sabahı televizyonda yaptığı röportajda, ticaret gerginliğinin azaltılmaması halinde ekonomik yavaşlamanın ciddi riskler taşıdığı konusunda uyardı.

Bloomberg’in haberine göre Trump yayını yakından takip etti.

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Dimon’un Wall Street’teki en saygın isimlerden biri olması ve yaptığı açık sözlü uyarıların, başkanı harekete geçmenin gerekli olduğuna ikna ettiği söyleniyor.

Dimon yalnız değildi.

Citadel’den Ken Griffin ve efsanevi yatırımcı Stan Druckenmiller gibi diğer finans dünyasının ileri gelenleri de kamuoyunda ve özelde endişelerini dile getirmişlerdi.

Toplu baskıları, gümrük vergilerinin kontrolsüzce artması durumunda neler olabileceğine dair kasvetli bir tablo çizdi.

Wall Street’in güç oyunu

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Trump kendini sık sık Wall Street yerine ana caddenin şampiyonu olarak konumlandırsa da son olaylar, finans elitlerinin Beyaz Saray’ın karar alma süreçleri üzerinde hâlâ önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor; özellikle de piyasalar risk altındayken.

Trump’ın tarifelere ara verme kararının ardından borsada yaşanan dramatik yükseliş, yatırımcıların ne kadar umutsuzca bir düzeltme beklentisi içinde olduklarını gösteriyor.

S&P 500 endeksi yüzde 9’un üzerinde, Nasdaq endeksi yüzde 12’nin üzerinde yükselirken, Tokyo’dan Londra’ya küresel piyasalar da büyük kazançlarla bu yükselişi izledi.

Trump’ın ani dönüşü daha geniş siyasi etkilere de sahip olabilir. Tedirgin yatırımcılar için kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da, başkanın karar alma süreci ve milyarder finansörlerin ulusal politikayı ne ölçüde etkileyebileceği konusunda yeni sorular da gündeme getirdi.

2024 seçim döngüsü kızışırken, Trump’ın eleştirmenlerinin, popülist mesajlarına rağmen, onun Wall Street çıkarlarına hala çok yakın olduğunu iddia etmek için bu olayı kullanması muhtemel.

Bu arada piyasa katılımcıları, 90 günlük tarife molasının kalıcı bir politika değişikliği mi yoksa sadece bir erteleme mi olacağını yakından izleyecek.