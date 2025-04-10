Kripto özeti: BTC 82 bin dolara tutunuyor ve en iyi altcoin’ler yükseliyor

Bitcoin 82 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken, Fartcoin, Flare ve Bittensor gibi altcoin’ler en çok kazananlar arasında başı çekiyor.

Ethereum, XRP ve Solana’da son 24 saatte önemli kazanımlar görüldü.

Şu anda kripto para piyasasının toplam değeri 2,6 trilyon dolara yakın.

Öte yandan, yatırımcıların büyük ölçüde temkinli kalmasıyla küresel günlük hacim 24 saatte yaklaşık %16 artarak 155 milyar dolara ulaştı.

Tarifeler iyimserliği yatıştırmaya devam ediyor

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Kripto para piyasası, yatırımcıların dün gelen önemli haberin ardından piyasayı yönlendirmesiyle, 10 Nisan 2025 Perşembe günü Asya seansında dayanıklılık belirtileri gösterdi: Başkan Donald Trump’ın gümrük vergisi duyurusu.

Trump Çarşamba günü 75’ten fazla ülkeye yönelik karşılıklı tarifelerde 90 günlük bir erteleme kararı alırken, Çin’e de %125 oranında ağır bir tarife uyguladı.

Bu durum küresel piyasalarda risk iştahında bir yükselişe yol açtı ve S&P 500 endeksi 2008’den bu yana en iyi gününü yaşayarak yüzde 9,5 yükseldi.

Genel risk alma duygusu kriptoyu yükseltti. Ancak analistler, yatırımcıların bir sonraki adımlar için Çin’i izlemesiyle sahilin henüz çok da açık olmadığı konusunda uyarıyor.

QCP Capital analistleri şunları yazdı:

“Piyasalar şimdi gergin, Pekin’in bir sonraki hamlesine hazırlanıyor. Çin agresif bir şekilde misilleme yaparsa, bu coşkulu yükseliş hızla klasik bir boğa tuzağına dönüşebilir. Şimdilik, politika değişikliği bazı gerginlikleri yatıştırdı ve kısa vadeli kripto volümlerini düşürdü – ancak yüzeyin altında riskler demleniyor.”

Bitcoin fiyatı 82 bin dolar seviyesini korumaya çalışıyor

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Bitcoin (BTC), Asya seansında Çarşamba günkü en düşük seviyesinden bu yana %6’dan fazla artışla 81 bin ila 82 bin dolar aralığında istikrarlı bir şekilde işlem gördü.

BTC chart on CoinMarketCap

Bu dayanıklılık, Bitcoin’in 82 bin dolar seviyesini geri kazanmasıyla birlikte yatırımcı güvenini artırdı ve bu durum muhtemelen önemli direnç alanlarının yeniden test edilmesine olanak tanıyacak.

IntoTheBlock, Bitcoin sahiplerinin %85’inin son dönemdeki düşüşe rağmen kârda kaldığını belirtiyor.

Yükselişin ardından hisselerin yüzde 10’undan azı su altında kaldı, bu da uzun vadeli yatırımcıların sınırlı satış baskısına sahip olduğunu gösteriyor.

QCP Capital, X aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Aralık ayındaki 100.000 dolarlık BTC alımları, bazı yatırımcıların Bitcoin’in bu yılın ilerleyen zamanlarında 100.000 dolarlık kilometre taşını yeniden test etme potansiyeli gördüğünün sinyalini veriyor; tabii piyasaların kısa vadeli oynaklığı aşabildiğini varsayarsak” dedi.

Ancak belirsizlik hala devam ederken, 85 bin dolar seviyesi boğalar için zorlu olabilir.

Bugünün en çok kazanan altcoinleri

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Analistler Bitcoin konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olsalar da, amiral gemisi dijital varlığın fiyatındaki artış, birçok önde gelen altcoin’in de yükselmesine yardımcı oldu.

Piyasa değeri segmentine göre en büyük 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte üç önemli performans görüldü.

Osuruk parası

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CoinMarketCap’ten alınan verilere göre Fartcoin (FARTCOIN), son 24 saatte %34’ün üzerinde artış göstererek listenin başında yer aldı.

Token’ın fiyatı erken işlemlerde 0,75 dolara kadar yükseldi ve yazının yazıldığı sırada 0,73 dolar civarındaydı.

Belirtildiği üzere, gümrük vergilerinden kaynaklanan risk iştahı bu yükselişi körüklemiş olabilir.

Kripto yatırımcıları, piyasa belirsizliği nedeniyle genellikle yüksek momentumlu token’ların peşinden koşuyor.

Parlama

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Flare (FLR) etkileyici bir %26 artışla 0,018$’a kadar yükseldi.

Token’ın 24 saatlik işlem hacmi %600’den fazla artarak 53 milyon dolara ulaştı ve bu da büyük bir ilgiye işaret ediyor.

FLR’nin güçlü performansı, yatırımcıların sağlam temellere sahip projeler araması nedeniyle düşüşten alım trendleriyle örtüşüyor.

Bittensor

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Bittensor (TAO), son 24 saatte %16 artışla 234 dolara kadar çıkarak en iyi performans gösteren ilk üç şirket arasında yer aldı.

Kripto paranın işlem hacmi ise yüzde 50’nin üzerinde artışla yaklaşık 179 milyon dolara ulaştı.

Token bugün erken saatlerde yaklaşık 240 dolar seviyesine ulaştı.